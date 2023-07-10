Sahte pasaportlarla suçüstü yakaladılar

"Resmi Belgede Sahtecilik" operasyonunu İstanbul Emniyeti'ne bağlı olan Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü Polisleri düzenledi. Fatih İlçesi Molla Gürani ve Kocamustafapaşa Mahalleleri'nde bulunan iki adreste sahte pasaport, sahte vize ve sahte kimlik imal edildiğinin tespit edilmesi üzerine söz konusu adreslere baskın yapıldı. A.K.A.Q. isimli yabancı uyruklu bir kişi yakalanarak gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda iki bin 396 adet farklı ülkelere ait sahte kimlikler, 365 adet farklı ülkelere ait sahte pasaportlar, 202 adet farklı ülkelere ait sahte vizeler, 844 adet farklı ülkelerin hudut kapılarına ait giriş-çıkış silikon mühürleri, 11 adet giriş ve çıkış aşamalarında kullanılan damga, 21 adet Istampa, üç adet Mor Işık Cihazı, üç dizüstü bilgisayar, iki yazıcı, iki büyüteç, kağıt kesme aparatı, mercek, çelik kasa, 185 adet hologram ve filigram, 16 bin 600 lira, dokuz bin 590 dolar ve 19 bin 975 euro ele geçirildi.