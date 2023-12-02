Sahte pasaportlarla yakalandılar… Mor Işık Cihazı da bulundu

İstanbul Emniyeti'ne bağlı olan Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü Polisleri; Fatih İlçesi'ndeki bir adrese operasyon düzenledi. Farklı ülkelere ait 81 sahte pasaport, 179 sahte kimlik ve sahte sürücü belgesi, soğuk damga ve giriş-çıkış mühürleri, 34 sahte vize yaprakları, 36 bin 400 lira, 51 bin euro ve üç bin 400 dolar nakit para ele geçirildi. 8 kişi yakalanarak gözaltına alındı.

Söz konusu sahte belgelerin işlemlerinin yapıldığı Esenler İlçesi'ndeki adrese de baskın yapıldı. Adreste yine farklı ülkelere ait sahte pasaport imalatı için 10 bin materyal, beş bin hologram ve filigram, çok sayıda sahte kimlik ve sahte sürücü belgesi, lazer kesim cihazı, gerçeğine birebir uygun şekilde imalatı yapılan sahte pasaportların test edildiği Mor Işık Cihazı, tarayıcılar ve sahte pasaport imalatında kullanılan çok sayıda malzeme ele geçirildi. 6 şüpheli tutuklandı. Diğer 2 şüpheli ise "Adli Kontrol" kararıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.