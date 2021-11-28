Sahte polis 700 bin dolarla yakalandı!

Körfez İlçesinde ikamet eden B.K. (75) isimli Ordulu iş kadınını telefonla arayan kişiler, kendilerini polis olarak tanıtarak "Nüfus cüzdanın kopyalanıp, adınıza hat çıkarıldı, bu hatlar terör örgütü tarafından kullanıldı, bu şahısları yakalayacağız. Hesabınızda bulunan paralar devlet tarafından takip ediliyor. hesabınızda bulunan paraları çekerek bize teslim edin, biz daha sonra size teslim edeceğiz" dedi. Telefondaki dolandırıcıya inanan B.K. hesabındaki 700 bin dolar parayı çekip bir çantaya koyarak söyledikleri adrese bıraktı.

700 BİN DOLAR

B.K.'nin dolandırıldığını anlayan bir yakını ise durumu polis ekiplerine bildirdi. Şüphelilerin parayı almaya geleceği yerde bekleyen polis ekipleri çantayı almaya gelen A.Y. (22) isimli kişiyi Körfez Devlet Hastanesi önünde suçüstü olarak yakaladı. 700 bin dolar para ile yakalanarak gözaltına alınan A.Y. sorgulanmak üzere Asayiş Şube Müdürlüğüne götürülürken para ise sahibine teslim edildi. Benzer suçlardan 9 adet kaydı olan ve işlediği suçlar nedeniyle tutuklu bulunduğu açık cezaevinden Covid-19 izni ile dışarı çıktığı öğrenilen A.Y., tamamlanan işlemlerinin ardından Kocaeli Adliyesine sevk edildi.