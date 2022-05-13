Sahte polis baskınına 5 tutuklama

İstanbul'da polis yeleği giyip Çin uyruklu turistlerin kaldığı villaya sahte baskın düzenleyerek turistlerin evindeki 65 bin dolar kripto paranın bulunduğu soğuk cüzdan ile 45 bin lira gasp eden 2'si polis 5 şüpheli tutuklandı. İstanbul'da yaşayan Erkan Selimoğlu, Muğla Menteşe'de görev yapan "Pinti" lakaplı polis memuru arkadaşı Emin Yıldırgan'ı arayarak tanıdığı zengin Çinli bir aile olduğunu anlattı. İkili, Çinli turistlerin evine baskın yapmaya karar verdi.Teknik takibe yakalanmamak için kullandıkları telefonları Muğla'da bırakıp otomobille İstanbul'a giden polis memuru Emin Yıldırgan, meslektaşı Beytullah Özgaznep, esnaf Ali Yılmaz ve Oktay Çam, Küçükçekmece'de buluştukları Selimoğlu ile plan yaptı. Polis memurları Yıldırgan ve Özgaznep, yanlarında getirdikleri polis yeleklerini kendileriyle birlikte diğer 3 kişiye de giydirdi. Polis yeleği giyen 5 kişi, Çinli turistlerin kaldığı villaya sahte operasyon düzenledi. 65 bin dolar kripto paranın bulunduğu soğuk cüzdan ve şifresiyle 45 bin lirayı alıp villadan ayrıldılar. İhbar üzerine adrese giden ekipler, Çinli turistlerin ifadesine başvurdu. Güvenlik kamerası görüntüleri incelenip şüphelilerin kimlikleri tespit edildi. Şüpheliler, Menteşe'deki evlerinde gözaltına alındı. İstanbul'a götürülen ve işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar tutuklandı. Kripto para cüzdanı ve 45 bin liranın ise bulunamadığı öğrenildi.