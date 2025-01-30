Haberler Yaşam Haberleri Sahte polis ‘İ’ harfi hatası yüzünden yakalanıp cezaevini boyladı
Giriş Tarihi: 30.1.2025 19:00 Son Güncelleme: 30.1.2025 19:09

Sahte polis ‘İ’ harfi hatası yüzünden yakalanıp cezaevini boyladı

İstanbul Esenler’de denetim yapan polis ekipleri, sahte polisi, kartındaki yazım hatasından yakaladı. Sahte polis Mustafa Yıldız, hazırladığı sahte kimlikte 'Başkomiser yerine Başkomser' yazınca yakayı ele verdi. Sahte polis Yıldız tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Mustafa KAYA Mustafa KAYA
Sahte polis ‘İ’ harfi hatası yüzünden yakalanıp cezaevini boyladı

Esenler Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Büro Amirliği ekipleri, 23 Ocak günü Esenler Tuna Köprüsü üzerinde denetim gerçekleştirdi. Denetim sırasında üzerinde çakar bulunan aracı durduran ekiplere araç sürücüsü Mustafa Yıldız, başkomiser olduğunu söyleyerek kartını uzattı. Kartı inceleyen ekipler, kart üzerinde 'Başkomiser' yerine 'Başkomser' yazdığını ve Turkish National Police ibaresinin de yamuk yazıldığını fark etti. Araçta arama yapan ekipler, başkomiser rütbesi takılı olan polis yeleği ve 2 sahte polis kimliği ele geçirdi.

SAHTE POLİS TUTUKLANDI

Sahte polis Mustafa Yıldız 'Resmi evrakta sahtecilik' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderilirken, aracına çakar taktırdığı için de 138 bin 172 lira para cezası kesildi. Öte yandan Yıldız'ın, 'Tehdit/ Hakaret ve Kasten Yaralama' suçlarından kaydı olduğu öğrenildi.

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Sahte polis ‘İ’ harfi hatası yüzünden yakalanıp cezaevini boyladı
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