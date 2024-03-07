Sahte polis kimliğiyle 400 bin liralık tezgâh

Telefon dolandırıcılığındaki yeni tezgâh pes dedirtti. İstanbul Kadıköy'de tek yaşayan Ümit Ü.'yü (83) arayarak kendilerini savcı ve polis olarak tanıtan dolandırıcılar, geçtiğimiz yıl 19 Şubat'ta 'Askerin evine girip hırsızlık yapmışsınız' yalanıyla yaşlı kadını kandırmaya çalıştı. Başta söylenenlere inanmayan yaşlı kadın, üst üste gelen aramalar sonucu panikleyerek paraların ve ziynet eşyalarının fotoğrafını savcı zannettiği kişilerle paylaştı. Annesini ziyarete geldiğinde konuyu öğrenen ve dolandırıcılarla konuşan Kadir Ç. karakola ifade vermeye gitti. O sırada yaşlı kadının evde yalnız kalmasını fırsat bilen şüpheli Gülcan E., kendisini Komiser Gökçe olarak tanıtarak eve girdi ve "Ziynet eşyalarını ver, parmak izi çalışması yapacağız" diyerek 4 bin dolar, 23 bin lira, 150 gram bilezik ve altın kolyeleri alıp gitti. Kamera kayıtlarını inceleyen polis, kimliklerini tespit ettikleri şüpheliler İsmail K., Gülcan E. ve İsa K.'yi gözaltına aldı. Şüpheliler hakkında dolandırıcılık suçundan 15 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.