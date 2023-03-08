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Giriş Tarihi: 8.3.2023 10:07

Sahte polis Sırp turistleri soydu, aynı gün yakalandı

İstanbul’da Sırbistan uyruklu iki kadın turistin aracının önünü kesip kendisine polis süsü veren şüpheli kadınların paralarını arama ve kontrol bahanesiyle alıp kaçtı. İhbar üzerine çalışma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri İranlı şüpheli Yasin M.’yi Esenler’de gözaltına aldı. Gözaltına alınan şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Yunus Emre KAVAK Yunus Emre KAVAK
Sahte polis Sırp turistleri soydu, aynı gün yakalandı

İstanbul'da turist amaçlı gelen iki Sırbistanlı kadın araçlarıyla seyir halindeyken önlerine geçen bir araç onları durdurup polis olduğunu söyledi. Ardından kadın turistlerin kimlik ve cüzdanlarını çıkarıp paraları kontrol etmek istediğini söyledi. O anları kadın turistlerden birisi cep telefonu ile kayda aldı. Bu durumun farkında olmayan sahte polis kadınların parasını aldıktan sonra yoluna devam etti. Yaşanan olaydan şüphelenen kadınlar aracın plakasını çekip durumu karakola bildirdi.

SAHTE PASAPORTLA YAKALANDI

Konuyla ilgili çalışma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri plakadan aracın güzergahını tespit etti.

Kısa sürede adresi belli olan araç Esenler ilçesi girişinde durduruldu. Gözaltına alınan şüpheli Yasin M.'nin polise gösterdiği pasaportun da sahte olduğu öğrenildi. İranlı olduğu öğrenilen şüphelinin kiraladığı aracı da bu sahte pasaportla kiraladığı öğrenildi.

TUTUKLANDI

Şüpheli Asayiş Şube Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüpheli Çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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Sahte polis Sırp turistleri soydu, aynı gün yakalandı
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