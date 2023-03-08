Sahte polis Sırp turistleri soydu, aynı gün yakalandı

İstanbul'da turist amaçlı gelen iki Sırbistanlı kadın araçlarıyla seyir halindeyken önlerine geçen bir araç onları durdurup polis olduğunu söyledi. Ardından kadın turistlerin kimlik ve cüzdanlarını çıkarıp paraları kontrol etmek istediğini söyledi. O anları kadın turistlerden birisi cep telefonu ile kayda aldı. Bu durumun farkında olmayan sahte polis kadınların parasını aldıktan sonra yoluna devam etti. Yaşanan olaydan şüphelenen kadınlar aracın plakasını çekip durumu karakola bildirdi.