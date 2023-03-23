Sahte polisi böyle yakaladılar… Telsiz tertibatı ve silahlarla suçüstü…

Bağcılar İlçe Emniyet Müdürlüğü Polisleri; Bağcılar Dökümcüler Caddesi'nde bir otoparkta bulunan ve içerisinde "Polis" amblemli eşyalar olan bir araçta arama yaptı. Araç içerisinde "Polis Basın" yazılı sahte kartlar, araca kurulu halde telsiz düzeneği, bir kuru sıkı tabanca, üç şarjör, 19 mermi, çift şarjörlü uzun namlulu bir av tüfeği ve 10 adet av tüfeği fişeği ele geçirildi. Araçta bulunan Z.Ö. gözaltına alındı. Telsiz düzeneği incelemeye alındı.

Düzeneğin herhangi bir telsiz ağına bağlı bulunmadığı ve "Gerçeklik" algısını oluşturmak için içerisinde "Merkez istasyondan gelir" izlenimi veren bir ses kaydının olduğu tespit edildi. Geçmişte de hakkında aynı ve benzer suçlardan dolayı yasal işlem yapıldığı belirlenen Z.Ö. hakkında "Özel İşaret ve Kıyafetleri Usulsüz Kullanmak" suçundan adli işlem yapıldı. Z.Ö.'ye ayrıca "5729 Sayılı Ses ve Gaz Fişeği Atabilen Silahlar Kanunu'na Muhalefet" gerekçesiyle 15 bin 756 lira idari para cezası kesildi.