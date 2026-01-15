Haberler Yaşam Haberleri Sahte polisin 128 suç kaydı çıktı!
Giriş Tarihi: 15.01.2026 14:56

İzmir'de Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri hareketlerinden şüphelendikleri M.O. isimli şüpheliyi durdurdu. Polis ekiplerine sahte polis kimliği gösteren şüphelinin firari olduğu, 128 suçtan da arandığı tespit edildi. M.O. tutuklandı.

Asayiş Şube Müdürlüğü Motosikletli Polis Timler Amirliği ekipleri, devriye sırasında durumundan şüphelendikleri bir kişiyi durdurdu. Ekipler, kısa sürede şüphelinin kendilerine 'sahte polis kimliği' gösterdiğini fark etti.

Yapılan Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgusunda isminin M.O. olduğu belirlenen şüphelinin; 120 dolandırıcılık, 3 tehdit ve 1 güveni kötüye kullanma suçlarından arandığı tespit edildi.

M.O.'nun ayrıca 2 basit yaralama suçundan 7 ay 15 gün ile 2 hakaret suçundan kesinleşmiş hapis cezasıyla birlikte toplamda 128 suçtan arandığı belirlendi. Gözaltına alınan şüpheli, adli mercilere teslim edildi.

