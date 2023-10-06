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Giriş Tarihi: 6.10.2023 10:13 Son Güncelleme: 6.10.2023 10:24

Sahte polisin yaşlı adama ikinci vurgun planı tutmadı

İstanbul Üsküdar’da 61 yaşındaki emekli İ.T.’yi telefonla arayan dolandırıcılar kendisini polis olarak tanıttı. İ.T.’ye isminin bir terör örgütü soruşturmasına karıştığını söyleyen dolandırıcı evdeki paraların güvende olması için bizde olması gerekiyor diye ikna etti. İ.T. evine gelen dolandırıcıya 40 bin dolar verip gönderdi. Aynı dolandırıcı bir hafta sonra yine aradı benzer şeyleri söyleyip ikna ettiği yaşlı adamın evine geldi. Bu kez tam 3 milyon 450 bin lirayı elleriyle teslim etti. İhbar üzerine çalışma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri şüpheli Ahmet G.’yi aynı gün paralarla birlikte suçüstü gözaltına aldı. Adliyeye sevk edilen dolandırıcı tutuklandı.

Yunus Emre KAVAK Yunus Emre KAVAK
Sahte polisin yaşlı adama ikinci vurgun planı tutmadı

Üsküdar'da ikamet eden 61 yaşındaki memur emeklisi İ.T.'yi önceki gün cep telefonundan arayan bir kişi kendisini polis olarak tanıttı. İ.T.'ye adının ve kimlik bilgilerinin terör eylemlerinde kullanıldığını, kendilerinin bunu yapanlara operasyon yapacağını ancak operasyon sırasında paraların güvende olması için emniyete alınması gerektiğini söyledi.

Bu söylemlere inanan yaşlı adam evinin kapısına gelen dolandırıcıya 3 milyon 450 bin lira parayı elleriyle teslim etti. Dolandırıcı oraları aldı bir daha da telefona bakmadı. Kısa bir süre sonra dolandırıldığını anlayan İ.T. hemen polisi arayıp yardım istedi. Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro dedektifleri dakikalar içinde harekete geçip şüphelinin peşine düştü.

Dolandırıcılık Büro ekipleri incelenen kamera görüntülerinden kimliğini tespit ettiği şüpheli Ahmet G.(25)yi kısa süre içerisinde yakalayarak gözaltına aldı. Şüpheli ile birlikte İ.T.'den aldığı 3 milyon 450 bin lira para da ele geçirildi. Daha önceden 3 kaydı olduğu öğrenilen Ahmet G.'nin bir hafta önce de aynı yöntemle yine aynı kişi emekli İ.T.'den 40 bin dolar aldığı öğrenildi. 2. Vurgununda yakayı ele veren sahte polis Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliğindeki İşlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Şüpheliden ele geçirilen paralar sahibine teslim edildi.

Sahte polisin yaşlı adama ikinci vurgun planı tutmadı | Video

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Sahte polisin yaşlı adama ikinci vurgun planı tutmadı
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