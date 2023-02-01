Sahte polisler DEAŞ’la korkutarak dolandırdılar

Adana'da 51 yaşındaki M.H.'ye telefonla ulaşıp, kendisini polis olarak tanıtan bir kişi, onu; "Kimliğiniz terör örgütü DEAŞ'ın eline geçti. Örgüte finans yardımında bulunmakla suçlanıyorsunuz" diye korkuttu; sonra da M.H.'yi dışarı çıkartıp adliyeye doğru yönlendirdi. Evde yalnız kalan oğlu A.H. de eve gelen ve yine kendisini polis olarak tanıtan bir kişiye 34 bin 500 dolar, 40 bin TL ve 70 bin TL değerinde ziynet eşyasını verdi. Zanlılar sonrasında ortalıktan kayboldu. Dolandırıldığını anlayan M.H. de soluğu poliste aldı. Dolandırıcılar, Adana'dan Şanlıurfa'ya giderken yolda suçüstü yakalandı. Paranın bir kısmı, ziynet eşyasının da tamamı ele geçirildi. Gözaltına alınan 6 kişiden de 3'ü tutuklandı.

'DEAŞ' İLE KORKUTTU

Suriye'deki iç savaştan kaçıp, Türkiye'ye sığınarak ailesiyle birlikte Adana'da kendisine yeni bir hayat kuran M.H. (51), burada esnaflık yaparak geçimini sağlamaya başladı. Önceki gün cep telefonu çalan M.H., kendisini polis olarak tanıtan kişinin; "Kimliğiniz terör örgütü DEAŞ'ın eline geçmiş. Örgüte finans desteği vermekle suçlanıyorsunuz" sözüyle korkup paniğe kapıldı.

SERVETİ ELLERİYLE VERDİ

Telefondaki kişi bu kez, "Biz sizin masum olduğunuzu biliyoruz, ancak aklanmanız için sizin de bize destek vermeniz lazım" diyerek, M.H.'yi dışarı çıkartıp, Adana Adliyesi'ne doğru yönlendirdi. Kendisini yine polis olarak tanıtan bir başka kişi, eve gidip 15 yaşındaki A.H.'den 34 bin 500 dolar, 40 bin TL ve 70 bin TL değerinde ziynet eşyasını alıp kayıplara karıştı. Dolandırıldığı anlayan M.H. de soluğu emniyette aldı.

POLİSTEN TEKNOLOJİK TAKİP

Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, ihbar üzerine harekete geçip, cep telefonu hattı üzerinden iz sürerken, olayın yaşandığı bölgedeki güvenlik kameralarını da mercek altına aldı. Şanlıurfa'dan kente gelen N.E., M.G. ve Y.A.'nın, bir otomobille geri dönüş yolunda olduğu tespit edildi. Akçakale İlçe Emniyet Müdürlüğü ile bağlantıya geçildi; ortak bir operasyon başlatıldı.

SUÇÜSTÜ YAKALANDILAR

Her üç zanlı da Akçakale'ye giriş yaptıkları anda otomobillerinin önü kesilerek suçüstü yakalandı. Yürütülen soruşturma deşifre olan ve bu şüphelilerle ortak hareket ettikleri belirlenen A.G., K.E. ve A.E.H. de gözaltına alındı. Bu kişilerin ev ve araçlarında yapılan aramalarda 22 bin dolar, bin 356 lira ile ziynet eşyalarının tamamı ele geçirildi. Şüpheliler, kendilerini yönlendiren asıl kişinin ismini de sır gibi sakladı.

DOLANDIRIP HARCAMIŞLAR

Emniyetteki sorgularında haklarındaki suçlamaları kabul edip, dolandırdıkları parayı da kendi aralarında paylaşıp harcadıklarını itiraf eden zanlılar, emniyetteki işlemlerinin ardından da Adana Adliyesi'ne sevk edildi. Nöbetçi mahkeme, şüphelilerden N.E., M.G. ve Y.A.'nın tutuklanmasına karar verirken; A.G., K.E. ve A.E.H. de 'adli kontrol' şartıyla serbest kaldı. Polis, olayın asıl failini de her yerde arıyor. Para ve ziynet eşyalarıysa sahibine teslim edildi.