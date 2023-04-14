Sahte polisler Lübnanlı işadamını gasp edip kaçırdı

İSTANBUL'DAgeçtiğimiz günlerde polis üniformalı 4 kişi, Lübnanlı işadamı Jaafer Sannan W.'nin yaşadığı rezidansa giderek güvenlik görevlisi Müjdat B. eşliğinde daireye çıktı. Eve giren şüpheliler işadamını darp ederek ağzına silah doğrulttu. Ardından kasadaki 30 bin doları sahte olduğu iddiasıyla aldı. Plastik kelepçe taktıkları işadamını kaçıran gaspçılar, İranlı eşi Golshan N.'yi arayıp fidye istedi. Kadının ihbarı üzerine harekete geçen polis, işadamının kaçırıldığı aracı kiralayan kişinin Serkan D. olduğunu tespit etti. Fidye için kadınla anlaşan sahte polisler, işadamını kaçırdıkları rezidansa bırakıp parayı aldıktan sonra polisler tarafından kıskıvrak yakalandı. Serkan D. ve Orhan A. tutuklanırken, Dinçer S. adli kontrol şartıyla salıverildi. Olaya karışan iki kişi ise aranıyor.