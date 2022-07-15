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Giriş Tarihi: 15.7.2022 12:03 Son Güncelleme: 15.7.2022 12:20

Sahte polisler yakalandı

İstanbul’da kendilerini polis olarak tanıtıp kimlik soran ve yabancı uyruklu vatandaşlardan para alan 2 şüpheli yakalandı. Adliyeye sevk edilen şüpheliler tutuklandı

Yunus Emre KAVAK Yunus Emre KAVAK
Sahte polisler yakalandı

İstanbul'da 2 Temmuz Cumartesi günü polise başvuran Ali A.G.A, yolda yürürken yanına gelerek polis olduğunu söyleyen 2 kişinin üstünü aradığını, ardından da cebindeki bin euroyu çaldığını söyleyerek şikayetçi oldu. Olaydan bir gün sonra Yenibosna'da tekrar ortaya çıkan şüpheliler, bu kez Ahmet A.A.A.'yı yolda yürürken durdurup sözde kimlik kontrolü yaptı. Şüpheliler mağdurun üzerinde bulunan 6 bin 200 dolar ve 500 euroyu alarak kaçtı. Libya uyruklu Ahmet A.A.A.'nın polise başvurmasıyla soruşturma açıldı.

Asayiş Şube Müdürlüğü tarafından başlatılan çalışmalarla kimlikleri tespit edilen Farhat A. (65) ile Salim M. (49) yakalanarak gözaltına alındı. Farhat A.'nın daha önceden benzer 4 suç kaydının olduğu tespit edildi. Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri tarafından işlemleri tamamlanarak adliyeye sevk edilen şüpheliler tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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Sahte polisler yakalandı
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