Sahte polislerden 6.6 milyon liralık vurgun

Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, telefonla ulaştıkları kişilere kendilerini hakim, savcı ve polis olarak tanıtıp; onları terör örgütleriyle korkutarak, ağlarına düşürdükleri kişilerin altın, döviz ve paralarını alıp onları dolandıran, 28 kişilik bir şebekeyi deşifre etti.

POLİS TELSİZİ DİNLETTİLER

Zanlıların, yasadışı yollarla ele geçirdikleri telefon rehberinden, yaşlı olabileceğini düşündükleri kişileri arayıp, arka fonda polis telsizi sesi dinleterek, onlara kendilerini polis, hakim ve savcı olarak tanıttı. Ağlarına düşürdükleri kişileri terör örgütleriyle korkutup, sahte bir operasyona inandırarak; evlerindeki altın ve nakit paraları kontrol amaçlı kendilerine verilmesini sağladıkları bilgisine ulaşıldı.

6.6 MİLYON VURGUN

Şüphelilerin bu yöntemle de Adana başta olmak üzere Aydın, Edirne, İzmir, Kahramanmaraş, Malatya, Sivas ve Yozgat'ta 12 kişiyi tam 6.6 milyon lira dolandırdıkları tespit edildi. Polis, 3 ay boyunca teknik takibe aldığı şebekenin, 6 vatandaşı da 1.5 milyon lira dolandırmasını da bu kişilerin banka hesaplarına bloke koydurarak engellemeyi başardı. Polis, tüm bu bilgiler ışığında da 14 Ocak'ta operasyon için düğmeye bastı.

18 KİŞİ TUTUKLANDI

Adana ve Şanlıurfa'da eş zamanlı olarak gerçekleştirilen operasyonlarda biri kadın, 28 kişi gözaltına alındı. Zanlılardan bir kısmı, emniyetteki sorgularında haklarındaki suçlamaları kabul ederken, bir kısmı da kendilerine iftira atıldığını öne sürdü. Adana Adliyesi'ne sevk edilen şüphelilerden 5'i, savcılıktaki ifadelerinin ardından serbest bırakıldı; 18'i tutuklanarak cezaevine gönderilirken, 5'i de adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.