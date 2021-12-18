Son dakika: İstanbul’da akılalmaz dolandırıcılık! Sahte polisler avukatın evine girdi, ne var ne yok çaldı

Son dakika haberleri... Meydana gelen büyük dolandırıcılık 17 Aralık 2020 tarihinde polise "Kendilerini polis olarak tanıtan 4-5 şahsın üzerlerinde polis kıyafetiyle, telsizli şekilde gelerek, FETÖ terör örgütü ile ilgili olarak arama yapacaklarını söyleyerek ikamete girdikleri ve yüklü miktarda para ve altın çaldıkları ihbarının gelmesi üzerine ortaya çıktı. İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı ise olayla ilgili yürüttüğü soruşturmayı tüm araştırmaların ardından tamamladı.
KAPIYI AÇTIĞINDA ŞOKA UĞRADI
Hazırlanan iddianamede, olay yerine gittiklerinde müşteki Ferah İ.'nin, evinin kapısını açtığında apartman görevlisi Ercan Y. ile polis yelekli kalabalık birkaç şahsı gördüğünü, gelen şahısların "Kardeşiniz hakkında arama kararımız var terör şubesinden geliyoruz içeri girip evinizi arayacağız" dediklerini, şahıslara avukat olduğunu ve arama kararını görmek istediğinde ise şahısların birlikte kapıya yüklenerek içeri girdiklerini söylediği aktarıldı.
AVUKAT FERAH I.'NIN BABASI CIHAN I.
SİLAH VE KELEPÇEYLE TEHDİT
İddianamede olayın devamında müşteki Ferah i.'nin kardeşinin üzerine çullandıklarını, telefonla görüntü almaya çalışırken annesini ve kendisini salona iterek telefonunu zorla elinden aldıklarını, kardeşini yerde sürükleyerek alıkoyduklarını, şüphelilerin odalarda arama yaptığını, şahıslara karşı gelmek istediğinde 1 şüphelinin belinden kelepçesini çıkartarak "seni kelepçeleyeceğim şimdi" dediğini, şahısları ses kaydına aldığını, şüphelilerin evden ayrılması sonrası kontrol ettiklerinde ise yaklaşık 600 bin lira, 47 adet Cumhuriyet altınıyla birlikte çok sayıda altın ve mücevher çalındığını söylediği yer aldı.
EVİN KAHYASI DA DOLANDIRICI ÇIKTI
Müştekilerin evinde kahya olarak çalışan şüpheli Mehmet A.'nın olay günü polislerle görüştüğünün belirtildiği iddianamede, şüpheli Mehmet A.'nın polislere pişmanlık duyduğunu, 5 yıldır müşteki Cihan İ.'nin yanında çalıştığını, 2 yıldır şüpheli Ali K.'yı tanıdığını ve bir gün yanına gelerek maddi sıkıntıları olduğunu söyleyerek kendisine "Hazinenin üzerinde oturuyorsun, bize müsaade et resmi polisler ile arama kararı çıkarıp, parayı alırız, sanada pay düşecek, eve gerçek polisler girecek, sen rahat ol, iş sağlam olacak" diyerek planı anlattığını ve parayı bölüşeceklerini söylediğini itiraf ettiği ifade edildi. İddianamede yer alan şüpheli Mutlu Ş.'nin ise ikrarında, olayda kullandıkları telsiz, sahte plaka, polis yeleği ve müşteki şahıslarla alakalı ev arama kararını kendisine verdiklerini, eylemi gerçekleştirmek için planlama yaptıklarını dile getirdiği anlatıldı.
İTİRAFÇIDAN ÖRGÜT İDDİASI
Bazı şüphelilerin üzerinden polis tanıtım kartlarının ve Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı Forsu denilen rozetlerin çıktığının vurgulandığı iddianamede şüpheli Muhammed A.'nın ikrarında olayda bir örgüt şeklinde çalışma yürütüldüğünü, örgüt liderinin şüpheli Sevban Y. olduğunu, şüphelilerden bir kısmının örgüt üyesi olduğunu ve bir kısmının da örgüte yardım ettiğini söylediği açıklandı.
AVUKAT FERAH I.
'EVİME ZORLA GİRİP BENİ DARP ETTİLER'
İddianamede yer alan ifadesinde müşteki Cihan İ. 'Olay günü kardeşim Ferah ve şahısların sesini duyunca kapıya gittim. Ferah avukat olduğını söylüyordu. Şahıslar hakkımda arama emri olduğunu ve terör şubeden glediklerini söyleyerek eve girdiler. Beni darp ettiler. Kardeşimi tabancayla korkuttular. Evime girerek beni dolandıran şahıslardan şikayetçiyim' dediği yer aldı.
'ARAMIZDA BİR HİYERARŞİ YOK'
Şüpheli Sevban Y.'nin ise iddianamede yer alan ifadesinde 'Yağma konusunda benim bir bilgim yoktu. Şüphelilerden Gökhan ve Ahmet bana olayı sonradan anlattı. Evden ne aldıklarını bana söylemediler. Kumburgaz'daki villama gittiğimde polisler vardı ve bizi aldılar. Ben emir komuta zinciri içinde kimseye emir vermedim. Aramızda bir hiyerarşi yapı yoktur' dediği ifade edildi.
'HER ŞEY USULE UYGUN SANIYORDUM'
Şüpheli Ali K.'nın ise iddianamede yer alan ifadesinde 'Müştekilerin evinde çalışan kahya bana onların FETÖ üyesi olduğunu, evlerinde yüklü miktar para olduğunu ve yakalatmak için tanıdık savcı ve polis tanıdığımın olup olmadığını sordu. Benim yağma olayıyla alakam yoktur. Olayın usule uygun olduğunu biliyordum. Olay sonrası herhangi bir para almadım. Yağma olayıyla ilgim yoktur. Suçlamaları kabul etmiyorum' şeklinde beyanda bulunduğu kaydedildi.
POLİS KİMLİKLERİNDEN MAHKEME KARARINA HER ŞEY SAHTE
Olayda adı geçen diğer şüphelilerin de üzerlerine atılı suçlamaları kabul etmediklerinin belirtildiği iddianamede, şüphelilerin olayı planladığının, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünde görevli polis memurları olduklarını söylemek suretiyle ikamette arama gerçekleştirmeye çalıştıklarının, kendilerine polis görünümü vermek için polis yelekleri, polis kimlikleri, telsiz ve havalı tabanca kullandıklarının, silah zoruyla müştekilerin hürriyetlerini tahdit ettiklerinin, eylemlerinin birden fazla kişiye yönelik olması nedeniyle zincirleme şeklinde gerçekleştiğinin, çok sayıda para ve altını konutta yağmaladıklarının, polis, koruma görevlisi ve kamu görevlisi olmamalarına rağmen polis yelekleri, polis kimlikleri, telsiz, cumhurbaşkanlığı forsu ve çakarlı araçlar kullanarak özel işaret ve kıyafetleri usulsüz kullandıklarının anlaşıldığı vurgulandı.
68 YILA KADAR HAPİSLERİ İSTENDİ
İddianamede şüpheli savunmaları, bazı şüphelilerin olay ve olay öncesindeki planlamaya ait ikrarları, telefon incelemeleri, ses çözümlemeleri, kamera görüntüleri, ikamet aramasında ele geçirilen suç malzemeleri ve dosyadaki tüm deliller kapsamında şüphelilerin 'Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurma' suçunun da aralarında olduğu 6 ayrı suçtan 67 yıl 10 ay hapis cezasıyla cezalandırılmaları talep edildi.