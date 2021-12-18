Son dakika: İstanbul’da akılalmaz dolandırıcılık! Sahte polisler avukatın evine girdi, ne var ne yok çaldı

AVUKAT FERAH I.



'EVİME ZORLA GİRİP BENİ DARP ETTİLER'



İddianamede yer alan ifadesinde müşteki Cihan İ. 'Olay günü kardeşim Ferah ve şahısların sesini duyunca kapıya gittim. Ferah avukat olduğını söylüyordu. Şahıslar hakkımda arama emri olduğunu ve terör şubeden glediklerini söyleyerek eve girdiler. Beni darp ettiler. Kardeşimi tabancayla korkuttular. Evime girerek beni dolandıran şahıslardan şikayetçiyim' dediği yer aldı.



'ARAMIZDA BİR HİYERARŞİ YOK'



Şüpheli Sevban Y.'nin ise iddianamede yer alan ifadesinde 'Yağma konusunda benim bir bilgim yoktu. Şüphelilerden Gökhan ve Ahmet bana olayı sonradan anlattı. Evden ne aldıklarını bana söylemediler. Kumburgaz'daki villama gittiğimde polisler vardı ve bizi aldılar. Ben emir komuta zinciri içinde kimseye emir vermedim. Aramızda bir hiyerarşi yapı yoktur' dediği ifade edildi.



'HER ŞEY USULE UYGUN SANIYORDUM'



Şüpheli Ali K.'nın ise iddianamede yer alan ifadesinde 'Müştekilerin evinde çalışan kahya bana onların FETÖ üyesi olduğunu, evlerinde yüklü miktar para olduğunu ve yakalatmak için tanıdık savcı ve polis tanıdığımın olup olmadığını sordu. Benim yağma olayıyla alakam yoktur. Olayın usule uygun olduğunu biliyordum. Olay sonrası herhangi bir para almadım. Yağma olayıyla ilgim yoktur. Suçlamaları kabul etmiyorum' şeklinde beyanda bulunduğu kaydedildi.



POLİS KİMLİKLERİNDEN MAHKEME KARARINA HER ŞEY SAHTE



Olayda adı geçen diğer şüphelilerin de üzerlerine atılı suçlamaları kabul etmediklerinin belirtildiği iddianamede, şüphelilerin olayı planladığının, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünde görevli polis memurları olduklarını söylemek suretiyle ikamette arama gerçekleştirmeye çalıştıklarının, kendilerine polis görünümü vermek için polis yelekleri, polis kimlikleri, telsiz ve havalı tabanca kullandıklarının, silah zoruyla müştekilerin hürriyetlerini tahdit ettiklerinin, eylemlerinin birden fazla kişiye yönelik olması nedeniyle zincirleme şeklinde gerçekleştiğinin, çok sayıda para ve altını konutta yağmaladıklarının, polis, koruma görevlisi ve kamu görevlisi olmamalarına rağmen polis yelekleri, polis kimlikleri, telsiz, cumhurbaşkanlığı forsu ve çakarlı araçlar kullanarak özel işaret ve kıyafetleri usulsüz kullandıklarının anlaşıldığı vurgulandı.



68 YILA KADAR HAPİSLERİ İSTENDİ



İddianamede şüpheli savunmaları, bazı şüphelilerin olay ve olay öncesindeki planlamaya ait ikrarları, telefon incelemeleri, ses çözümlemeleri, kamera görüntüleri, ikamet aramasında ele geçirilen suç malzemeleri ve dosyadaki tüm deliller kapsamında şüphelilerin 'Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurma' suçunun da aralarında olduğu 6 ayrı suçtan 67 yıl 10 ay hapis cezasıyla cezalandırılmaları talep edildi.