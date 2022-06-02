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Giriş Tarihi: 2.6.2022 12:07

Sahte polislerden turist soygunu

Yunus Emre KAVAK Yunus Emre KAVAK
Sahte polislerden turist soygunu

İstanbul’un çeşitli ilçelerinde turistlere kendilerini polis olarak tanıtıp üst arama bahanesiyle çanta ve ceplerindeki paraları alan 2 sahte polis gözaltına alındı. Şüphelilerin il genelinde 13 ayrı olaya karıştıkları tespit edildi. Asayiş Şube Müdürlüğündeki işlemleri tamamlana şüpheliler adliyeye sevk edildi.

Başakşehir, Bağcılar, Güngören ve Küçükçekmece'de yolda yürürken denk geldikleri turistlere kendilerini polis olarak tanıtan ve arama yapacaklarını iddia eden iki kişi turistlerin çanta ve ceplerinde ne kadar değerli eşya varsa alıp kaçtı. Peş peşe gelen ihbarlar üzerine Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri bir çalışma başlattı.

TURİSTLERİ DURDURUP SOYDULAR

Yapılan çalışmalarda şüphelilerin bir araçla gezip, gözlerine kestirdikleri yabancı uyruklu kişi ve turistleri arama ve kontrol adı altında soydukları belirlendi. İncelenen kamera görüntülerinden kimlikleri tespit edilen 2 şüpheli gözaltına alındı.

Şüpheliler Areshosseın G. (51) ve Kıumars D. (46) Asayiş Şube Müdürlüğündeki İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerin aynı yöntemlerle 13 ayrı olarak karıştıkları tespit edildi.

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Sahte polislerden turist soygunu
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