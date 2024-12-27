Sahte polislere kandı 1.7 milyon kaptırdı

İstanbul Güngören'de yaşayan ev hanımı M.B.'yi 16 Aralık günü arayıp kendini polis olarak tanıtan bir kişi "Hakkınızda terör soruşturması var" diyerek kandırdı. "Soruşturmamız bitene kadar para ve değerli eşyaların güvenceye alınması gerekiyor" diyen şüpheli, kadından bu eşyaları eve gelen kişiye teslim etmesini istedi. Kadın 1 milyon 500 bin lira değerindeki ziynet eşyalarını şüphelilere kendi elleriyle teslim ederken banka hesabındaki 240 bin lirayı da verilen iban adresine gönderdi. Bir süre sonra dolandırıldığını anlayan kadın polise şikâyette bulundu. İhbar üzerine Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı. Yapılan çalışmalarda M.B.'nin parayı transfer ettiği iban sahibi E.Ö. (42) M.C.K (28) ve U.G. (48) gözaltına alındı. Sorgulamalarda aynı şüphelilerin Mersin'de ev hanımı 69 yaşındaki M.A.'yı da aynı şekilde arayıp 95 bin lirasını aldıkları öğrenildi. Gayrettepe Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği'ndeki işlemleri tamamlanan şüpheliler çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.