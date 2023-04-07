Sahte polislerin şifreli konuşması deşifre oldu: İneği otlatın

Adana merkezli 7 ilde düzenlenen sahte polis operasyonunda 3'ü kadın 30 zanlı gözaltına alındı. Zanlıların terör örgütü FETÖ ve PKK'yla korkutulan vatandaşları dolandırmaya başlarken kendi aralarında 'İneği otlatın' diyerek şifreli konuştukları ortaya çıktı. 43 vatandaşı 15 milyon lira dolandırdığı ileri sürülen zanlılar, sorgularının ardından adliyeye sevk edildi. Hakim karşına çıkan şüphelilerden 22 kişi tutuklanırken 8 kişi adli kontrol şartıyla serbest kaldı.
POLİS VE SAVCI OLARAK TANITTI
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, vatandaşları telefonla arayıp, kendilerini polis ve savcı olarak tanıtarak dolandırıcılık yapan çeteye yönelik çalışma başlattı. Yaklaşık 6 ay boyunca yapılan teknik ve fiziki takipte çetenin, telefonla aradıkları vatandaşları "Kimliğiniz PKK ve FETÖ şüphelilerinin eline geçti. Evinizde arama yapacağız. Evdeki altınlarınızı bize vermeniz gerekiyor. Bir arkadaşımız gelip, altınları sizden alacak" diyerek dolandırdığını belirledi.
ŞİFRELİ KONUŞTULAR
Polis, çeteyi takibe başladığında, şüphelilerim tüm Türkiye'deki sabit telefonların bulunduğu bir rehberi ele geçirdiği, bu rehberden de dolandırılması daha kolay olduğunu düşündüğü yaşlı vatandaşları ağlarına düşürdüğü saptandı. Şüphelilerin, inandırıcı olması için mağdurlara arka fonda polis telsizi sesi dinlettiği belirtildi. Ayrıca çete üyelerinin, dolandırıcılığı başlatmak için mağdurun bilgilerini verdikten sonra 'İneği otlatın' diyerek, şifreli konuştukları kaydedildi. Polis, çetenin bu yöntemle 7 ilde 43 vatandaşı, 15 milyon lira dolandırdığını tespit etti.
13,5 MİLYON LİRAYI KURTARDI
Polisin çalışması sonucu çetenin Adana merkezli İstanbul, Şanlıurfa, Erzurum, Konya, Tekirdağ ve Niğde'de faaliyet gösterdiğini, telefonda kandırılan vatandaş hangi ildeyse o ildeki aracının aranıp, vatandaşın yanına gönderildiği ve altın ya da parayı aldırdığı belirlendi. Ayrıca bazı mağdurların çetenin banka hesabına havale yaptığı da öğrenildi. Çeteye banka hesabı sağlayan şüphelilerin dolandırılan paradan yüzde 5 komisyon istediği, buna karşın yüzde 3 oranında anlaştıkları saptandı. Öte yandan polisin, yaptığı takip sırasında 39 kişinin toplam 13 milyon 500 bin lira dolandırılmasının önüne geçtiği öğrenildi.
22 KİŞİ TUTUKLANDI
Bu tespitler üzerine harekete geçen ekipler, dün şafak vakti Adana merkezli 7 ilde belirlenen adreslere operasyon düzenledi. Eş zamanlı yapılan baskınlarda 3'ü kadın 30 şüpheli gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 22'si çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken, 8'i ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.