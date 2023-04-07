Sahte polislerin şifreli konuşması deşifre oldu: İneği otlatın

POLİS VE SAVCI OLARAK TANITTI

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, vatandaşları telefonla arayıp, kendilerini polis ve savcı olarak tanıtarak dolandırıcılık yapan çeteye yönelik çalışma başlattı. Yaklaşık 6 ay boyunca yapılan teknik ve fiziki takipte çetenin, telefonla aradıkları vatandaşları "Kimliğiniz PKK ve FETÖ şüphelilerinin eline geçti. Evinizde arama yapacağız. Evdeki altınlarınızı bize vermeniz gerekiyor. Bir arkadaşımız gelip, altınları sizden alacak" diyerek dolandırdığını belirledi.

ŞİFRELİ KONUŞTULAR

Polis, çeteyi takibe başladığında, şüphelilerim tüm Türkiye'deki sabit telefonların bulunduğu bir rehberi ele geçirdiği, bu rehberden de dolandırılması daha kolay olduğunu düşündüğü yaşlı vatandaşları ağlarına düşürdüğü saptandı. Şüphelilerin, inandırıcı olması için mağdurlara arka fonda polis telsizi sesi dinlettiği belirtildi. Ayrıca çete üyelerinin, dolandırıcılığı başlatmak için mağdurun bilgilerini verdikten sonra 'İneği otlatın' diyerek, şifreli konuştukları kaydedildi. Polis, çetenin bu yöntemle 7 ilde 43 vatandaşı, 15 milyon lira dolandırdığını tespit etti.