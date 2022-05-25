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Giriş Tarihi: 25.5.2022 11:16 Son Güncelleme: 25.5.2022 12:11

Sahte rapor çetesi operasyonunda 11 kişi tutuklandı

BEKİR COŞKUN
Sahte rapor çetesi operasyonunda 11 kişi tutuklandı

Mersin merkezli 8 ilde 'nitelikli dolandırıcılık, resmi belgede sahtecilik ve rüşvet' aldıkları iddiasıyla düzenlenen operasyonda, aralarında 2 sağlık çalışanının da bulunduğu 11 kişi tutuklandı.

Mersin merkezli 8 ilde 'nitelikli dolandırıcılık, resmi belgede sahtecilik ve rüşvet' aldıkları iddiasıyla düzenlenen operasyonda, aralarında 2 sağlık çalışanının da bulunduğu 11 kişi tutuklandı.

Sahte rapor çetesi operasyonunda 11 kişi tutuklandı | Video

Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma çerçevesinde, kamuda çalışan bazı kişilerin para karşılığı rapor alacak şahısların yerine hastalığı olan 'dublörler' kullanarak sahte sağlık raporları aldırıp engelli maaşı, ÖTV indirimi gibi kazanımlar sağlayarak devleti yüksek miktarlarda zarara uğrattıkları tespit edildi.

Yapılan çalışmalar neticesinde, KOM Şube Müdürlüğü ekiplerince, 'Resmi Belgede Sahtecilik, Nitelikli Dolandırıcılık ve Rüşvet' operasyonunda, Mersin merkezli İstanbul, Ankara, Konya, Adıyaman, Muş, Şırnak ve Kahramanmaraş'ta 56 şüphelinin yakalanması amacıyla eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonda, aralarında 2 hemşire ve 1 sağlık memurunun da bulunduğu 56 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından mahkemeye sevk edilen şüphelilerden sağlık çalışanları N.T. ve Ö.B. ile birlikte H.Y.K., H.Ç., M.G.A., B.Y., S.B., K.U., R.V., S.V. ve A.T. tutuklanırken, B.A., R.N.T., M.G., Z.E., D.S., C.K., Y.A., M.E., V.G., M.E.K., S.D., G.B., isimli 12 şüpheli ev hapsi aldı. Y.Y., F.B., Y.S.M. ve Ö.U. ise adli kontrol kararı ile serbest bırakıldı.

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Sahte rapor çetesi operasyonunda 11 kişi tutuklandı
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