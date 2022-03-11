Sahte rapor çetesinde 67 kişi adliyeye sevk edildi

Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, mali suçların engellenmesi ve takibine yönelik yürütülen soruşturma kapsamında yurt genelinde örgütlenmiş büyük bir sahte rapor çetesini çökertti. Yapılan araştırmalar ve elde edilen deliller doğrultusunda, 8 Mart'ta Kocaeli, İstanbul, Sakarya, Tokat, Düzce ve Samsun illerinde yapılan eş zamanlı operasyonlarda 93 kişi gözaltına alındı. Emniyette işlemleri tamamlanan şüphelilerden 26'sı e ifadeleri sonrası serbest kalırken, 67'si işlemlerinin ardından Gebze Adliyesi'ne sevk edildi.

93 KİŞİ GÖZALTINA ALINMIŞTI

Kocaeli Emniyet Müdürlüğü, 8 Mart'ta, usulsüz olarak engelli sağlık kurulu raporu ile rüşvet karşılığı iş göremezlik-istirahat sağlık raporu alınmasını sağlayan kişilerin yakalanması için Kocaeli, İstanbul, Sakarya, Tokat, Düzce ve Samsun'da eş zamanlı düzenlediği operasyonda, 3 doktor, 2 hemşire, bir sekreter ve eczacının da aralarında olduğu 93 kişiyi gözaltına almıştı.