Sahte rapor çetesine hesap vakti

Kocaeli’nde para karşılığı engelli, iş göremezlik, istirahat ve sağlık raporu temin eden çeteye operasyon düzenlendi. Gözaltına alınan 93 şüpheliden 67’sinin sorgusu sürüyor.
Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, mali suçların engellenmesi ve takibine yönelik yürütülen soruşturma kapsamında yurt genelinde örgütlenmiş büyük bir sahte rapor çetesini çökertti. Yapılan araştırmalar ve elde edilen deliller doğrultusunda, 8 Mart'ta Kocaeli, İstanbul, Sakarya, Tokat, Düzce ve Samsun illerinde yapılan eş zamanlı operasyonlarda 3 doktor, 2 hemşire, bir sekreter ve eczacının da aralarında olduğu 93 kişi gözaltına alındı. Emniyette işlemleri tamamlanan şüphelilerden 26'sı e ifadeleri sonrası serbest kalırken, 67'si işlemlerinin ardından Gebze Adliyesi'ne sevk edildi. Şüphelilerin, savcılık sorguları devam ediyor.