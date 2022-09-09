Haberler Yaşam Haberleri Sahte reçete şebekesine operasyon
Giriş Tarihi: 9.9.2022 14:20

Sahte reçete şebekesine operasyon

İstanbul'da, başkaları adına düzenlenen sahte reçetelerle, aralarında kanser ilaçlarının da olduğu çok sayıda ilacı eczanelerden satın alıp, savaş bölgelerinde fahiş fiyatlara satan şüphelilere yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda 10 kişi gözaltına alınırken, şüphelilere ait depoda yapılan aramalarda, piyasa değeri 15 milyon TL değerinde ilaç ele geçirildi.

DHA
Sahte reçete şebekesine operasyon

İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yaklaşık 5 ay önce Kağıthane'deki bir depoda çok sayıda ilaç olduğu yönünde ihbar aldı. Polis, İl Sağlık Müdürlüğü ekipleriyle birlikte adrese baskın düzenledi. Operasyonda depo sahibi belgelerini yetkililere göstererek, ilaç alım satımı yapma yetkisi olduğunu iddia etti. İl Sağlık Müdürlüğü ekipleri araştırma tamamlanıncaya kadar depoyu mühürledi.

NARKOTİK ETKİLİ İLAÇLAR YURT İÇİNDE SATILDI
Deponun mühürlü olduğu süre içerisinde Mali Şube ekipleri, incelemelere devam etti. Yapılan çalışmalarda şüphelilerin, farklı kişilere ait TC kimlik numaralarıyla düzenlenen reçetelerle eczaneden ilaç aldıkları belirlendi. İlaçlardan narkotik etkili olanların yurt içinde, diğerlerinin ise başta savaş bölgeleri olmak üzere, az gelişmiş ülkelerde yüksek fiyatlara satıldıkları belirlendi.

Ekipler bu tespit üzerine depoya yeniden operasyon düzenledi. Operasyonda 10 kişi gözaltına alınırken, depoda yapılan aramalarda piyasa değeri 15 milyon TL olan, 500 bin ml solüsyon çözelti ve şurup, bin 110 adet flakon (içinde toz veya sıvı etken madde bulunan, steril şartlarda hazırlanmış cam muhafazalı ilaç biçimi), 2 bin gram krem ve 50 bin film tablet ele geçirildi. Soruşturma devam ediyor.

EN ÇOK OKUNANLAR

Son dakika | Ekrem İmamoğlu parti mi kuruyor? CHP'yi karıştırdı!
Ekrem İmamoğlu yine tatilde: Güneyden sıkıldı, soluğu orada aldı...
DenizBank emekli promosyon ücreti 2022: DenizBank emekli promosyon ödemesi ne kadar, kaç TL, şartları nelerdir?
Emeklilere 10 bin TL promosyon fırsatı! 2022 Hangi banka ne kadar emekli promosyonu veriyor? Bankaların güncel emekli promosyonu ücretleri
iPhone 14 fiyat ve özellikleri gündemde! Apple iPhone 14 Pro ve Pro Max Türkiye satış fiyatı ile çıktı mı, ne zaman çıkacak, ön satış nasıl yapılır?
SON DAKİKA HABERİ | Bakan Kasapoğlu'ndan istihdam müjdesi: 4 bin 147 sözleşmeli personel alınacak
Sigaraya zam mı geldi, ne kadar? Sigara zammı sonrası sigara fiyatları ne kadar, kaç TL oldu? 9 Eylül 2022 Güncel sigara fiyatları
SON DAKİKA: Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Fatih Altaylı'ya yaylım ateşi: Biz daha ölmedik, ateş olsan cürmün kadar yer yakarsın
6'lı masada kriz büyüyor | Barış Yarkadaş'tan İYİ Parti'ye 107 milyonluk ihale ifşası! BELGELERİ YAYINLADI
Yeni destek paketi geliyor! Detaylarını Başkan Erdoğan açıklayacak
ARKADAŞINA GÖNDER
Sahte reçete şebekesine operasyon
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA