Sahte Rent a Car’cıya 5 yıl 662 gün adli para cezası

Sakarya 5'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde karara çıkan dava geçen yıl Adapazarı'nda meydana geldi. Adapazarı'nda bir firma sahibi araç kiralamak için internet üzerinden 'Garentakiralama.com' adlı internet sitesine ulaştı. Sitede yer alan telefon numarasını arayan mağdur aylık kira bedeli olarak 3 bin lira + KDV olmak üzere anlaşma yaptı. Yapılan anlaşma gereği 700 lira depozite verdi. Gelen sözleşmede araç teslimi için Adapazarı anlaşıldı. Ancak bir süre sonra firma yetkilisinin telefonlara çıkmaması üzerine dolandırıldığını anlayan mağdur emniyete başvurdu.

NİTELİKLİ DOLANDIRICILIKTAN DAVA AÇILDI

Sakarya Cumhuriyet Savcılığı tarafından yürütülen soruşturmada araç kiralama bedeli olarak 3 bin 700 lirayı Kütahya Emet'te oturan İsmail V.'nin aldığı belirlendi. Savcılık önce soruşturmaya yer olmadığına dair karar verdi. Ancak müşteki avukatları karara itiraz edince karar kamu yararına bozuldu ve Sakarya 5'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde nitelikli dolandırıcılık suçundan dava açıldı. Dava bugün karara çıktı ve mahkeme heyeti internet sitesi kurarak dolandırıcılık yapan kişilerin yabancı uyruklu kişiler üzerine hatlar çıkartarak dolandırıcılık yaptıklarını belirledi.

ÇELİŞKİLİ BEYANLARDA BULUNDU

Mahkeme paranın şüpheli İsmail V.'nin hesabına gönderildiğini aynı günde parayı bankadan çektiğinin tespit edildiğini belirledi. Mahkeme kararında "Sanık gelen paraların bitcoinden geldiğini düşündüğünü beyan ederek üzerine atılı suçlamayı kabul etmemiş ise de sanığın soruşturma aşamasında alınan ifadesinde, kartlarını kaybettiğini beyan ederek çelişkili beyanlarda bulunduğu, sanığın UYAP sorgulamasında benzer suçtan birçok soruşturma ve kovuşturmasının olduğunun tespit olunduğu, bu şekilde yapılan yargılama sonucunda toplanılan tüm delillerden, suç tarihinde sanık İsmail V.'nin hileli hareketler ile müştekiden menfaat temin etmek suretiyle üzerine atılı dolandırıcılık suçunu işlediği anlaşıldığını' belirlendi" görüşüne yer verdi.

Sanık İsmail V.'nin "Bilişim Sistemlerinin, banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık" suçunu işlediği sabit görüldüğünü 5237 sayılı TCK'nın 158/1-f-son maddesi uyarınca, suçun işleniş biçimi, sanığın kastı, suç konusunun önem ve değeri dikkate alınarak önce 4 yıl hapis cezası ve 370 gün adli para cezasına çarptırdı. Ancak sanığın bir suç işleme kararının icrası kapsamında aynı suçu birden fazla işlemesinden dolayı TCK'nın 43/1 maddesi gereğince cezasında 1/4 oranında artırım yapılarak cezayı 5 yıl hapis ve 462 gün adli para cezasına yükseltti.

CEZADA İNDİRİM YAPILMADI

Mahkeme sanığın sabıkalı kişiliği, suçtan pişmanlık duyduğuna dair beyanı olmasına rağmen bu yönde mahkememizin kanaati olmaması, inkar yollu savunmalarda bulunması nedeniyle de ceza indirimi yapmadı. Mahkeme ayrıca sanığa verilen 462 gün karşılığı adli para cezasının, sanığın ekonomik ve şahsi durumunun gözetilmesiyle 5237 sayılı TCK'nın 52/3 maddesi uyarınca bir günü takdiren 20 TL ile çarpılmasıyla sanığın 9 bin 240 TL adli para cezasına çevrildi.