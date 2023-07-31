Sahte rozetle GBT’ye çıktı

İstanbul Sancaktepe'de geçtiğimiz yıl, internetten sipariş verdiği "Polis Emniyet Genel Müdürlüğü" yazılı rozetle pazarda kimlik kontrolüne çıkan sahte polisin "Ben polisim, kimliklerinizi verin" dediği 2 kişi gerçek polis çıkınca hayatının şokunu yaşadı. Gerçek polisler tarafından gözaltına alınan sahte polis şaka amacıyla video çekip sosyal medyada paylaşmak istediğini iddia etti. Sahte polise "özel işaret ve kıyafetleri usulsüz kullanma" suçundan soruşturma başlatıldı. Savcılık, suçun adli para cezası gerektiren suçlardan olup ön ödemeye tabi olduğunu belirtti. Feyyaz K. 2 bin 700 lira öderse hakkındaki soruşturma düşebilecek.