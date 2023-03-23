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Giriş Tarihi: 23.3.2023 10:44

Sahte savcı 88 yaşındaki adamı 40 dakikada soydu

İstanbul Kadıköy’de 88 yaşındaki Ö.P.’yi arayan telefon dolandırıcıları yaşlı adama kendilerini savcı olarak tanıttı ve 45 dakikalık konuşma soncunda 500 bin lirasını aldılar. Konuyla ilgili çalışma başlatan Asayiş Şube Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri 2 şüpheliyi gözaltına alırken şüphelilerin paraları kripto cüzdanlarına aktardıkları öğrenildi. Cüzdanda bulunan 200 bin liraya bloke konuldu.

Yunus Emre KAVAK Yunus Emre KAVAK
Sahte savcı 88 yaşındaki adamı 40 dakikada soydu

Kadıköy'de 20 Mart günü meydana gelen olayda 88 yaşındaki Ö.P.'yi telefonla arayan dolandırıcı yaşlı adama adının terör örgütü operasyonuna karıştığını söyledi. Ne olduğunu çözemeyen yaşlı adam telefonda kendisini savcı olarak tanıtan şahsın yönlendirmelerine uymaya başladı.

Yaşlı adam dolandırıcının verdiği talimatlarla mobil hesabına girip başka bir hesaba tam 500 bin lira gönderdi. Yaklaşık 40 dakika süren konuşmanın ardından telefon kapandı. Yaşlı adam dolandırıldığını anlayınca polise başvurdu.

Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri konuyla ilgili çalışma başlattı yapılan çalışmalarda telefon dolandırıcısı iki şüphelinin kimlikler belirlendi. Şüpheliler Mehmet M. ve Koray Ç. gözaltına alındı.

Yapılan çalışmalarda şüphelilerin paraları kripto hesabına aktardıkları belirlendi. Bu hesapta bulunan 200 bin liraya ise bloke konuldu. Şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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Sahte savcı 88 yaşındaki adamı 40 dakikada soydu
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