Sahte savcı aynı gün yakalandı! Telefon dolandırıcısı paralarla birlikte yakalandı

Fatih'te ikamet eden 68 yaşındaki Ayşe teyzeyi önceki gün cep telefonundan bir kişi aradı. Arayan kişi kendisinin cumhuriyet savcısı olduğunu söyledi ve başladı Ayşe teyzeyi korkutmaya. Adının bir FETÖ dosyasına karıştığını ancak yanlışlık olduğunu bildiklerini söyledi. Bu yanlışlığı düzeltmek için evindeki paraların güvende olması gerektiğini de ekledi. Ayşe teyze inandı ve adının örgütten silinmesi için devlete yardım ettiğini düşünerek evinde ne kadar nakit para ve döviz varsa poşete koyup buluşmaya gitti. Gelen adama içerisinde yaklaşık 200 bin lira olan poşeti teslim etti.

HEM ŞÜPHELİ HEM PARALAR BULUNDU

Bir süre sonra dolandırıldığını anlayan Ayşe teyze hemen durumu polise bildirdi. Asayiş Şube Dolandırıcılık masası ekipleri konuyla ilgili çalıma başlattı. Yapılan çalışmada tespit edilen şüpheli İbrahim G. gözaltına alındı. Aynı gün yakalanan şüpheli ile birlikte Ayşe teyzeden aldığı paralarda ele geçirildi.