Sahte savcı genç yaşlı demeden dolandırdı

Kadıköy'de 81 yaşındaki L. D. İsimli kadını telefonla arayan dolandırıcı kendisini savcı olarak tanıttı. Yaşlı kadına; "isminiz bir örgüt dosyasına karışmış sizin mal varlığınızı güvence altına almamız gerekiyor. Elinizde ne kadar ziynet eşyası varsa bize teslim edin" dedi. Bu söylenenlere inanan yaşlı kadın yaklaşık 1 Milyon 500 bin lira değerindeki ziynet eşyasına bir poşete koyup parkta buluştuğu adama verdi. Bir süre sonra dolandırıldığını anlayınca polisi arayıp şikayetçi oldu. Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği Ekipleri çalışma başlattı.

Çalışmalar sürerken Bakırköy'de 26 yaşındaki genç kızı arayan bir kişi bu kez kendisinin polis olduğunu söyledi. Genç kıza; "ismin bir terör örgütünde geçiyor. Operasyon yapılacak evde ne kadar altın varsa önceden güvence için bizim almamız gerekiyor" dedi. Genç kadın da evde ne kadar altın varsa poşete koyup sahte polise teslim etti. Eve gider gitmez dolandırıldığını anlayınca hemen polisi aradı.

Çalışmalarını derinleştiren dolandırıcılık polisi kısa süre sonra şüphelinin kimliğini tespit etti. 26 yaşındaki şüpheli Ömer E. Gözaltına alındı. Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliğindeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.