Sahte savcı inşaat işçisi çıktı

Kadıköy'de ikamet eden 67 yaşındaki A.N.B.'yi, 30 Ocak 2023 günü kendisini polis olarak tanıtan bir kişi aradı. Telefondaki kişi, yaşlı kadına, hesaplarının terör örgütleri tarafından kullanıldığını, operasyon düzenleyeceklerini, operasyon bitene kadar banka ve evdeki paraları kendisine vermesini istedi.