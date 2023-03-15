Sahte savcı inşaat işçisi çıktı

Kadıköy'de ikamet eden 67 yaşındaki A.N.B.'yi, 30 Ocak 2023 günü kendisini polis olarak tanıtan bir kişi aradı. Telefondaki kişi, yaşlı kadına, hesaplarının terör örgütleri tarafından kullanıldığını, operasyon düzenleyeceklerini, operasyon bitene kadar banka ve evdeki paraları kendisine vermesini istedi.
Korkuya kapılan kadın, telefondaki kişinin talimatlarına uydu ve evine gelen kişiye 150 bin TL'sini verdi. Aradan zaman geçmesine rağmen aranmayan A.N.B., yaşadıklarını bir yakınına anlattı.
KAMERALARA YAKALANAN ŞÜPHELİ ADLİYEYE SEVK EDİLDİ
Kamera görüntülerinden dolandırıcının inşaat işçisi Nejdet T. olduğu belirlendi. Emniyette 6 suç kaydı olan Nejdet T'nin aynı yöntemle Güngören'de yaşayan F.M. (46) adlı kadını da 250 bin TL dolandırdığı belirlendi. Nejdet T., emniyetteki sorgusunun ardından adliyeye sevk edildi.