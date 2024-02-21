Sahte savcı yalanıyla 850 bin lira dolandırdılar

Mağdurları 854 bin lira zarara uğrattıkları iddia edilen şüphelilerin, mağdurların hesaplarına ulaştırdığı paraların bir kısmını aracılara gönderdiği, bir kısmını ise kripto paraya çevirdiği tespit edildi. Bu paraların kalan miktarına bloke konuldu. Emniyetteki işlemleri tamamlanan 4 şüpheli, adliyeye sevk edildi. Öte yandan şüphelilerin bir iş yerinde buluştukları anlar güvenlik kamerasınca kaydedildi.