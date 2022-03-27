Sahte savcıdan 1 milyon 750 bin liralık vurgun

İstanbul'da, sahte savcı ve sahte polis kılığında iki ayrı dolandırıcılık olayına karışan Ömer E. (26) yakayı ele verdi. Kadıköy'de, kendisini savcı olarak tanıtalan Ömer E., 81 yaşındaki L.D. adlı kadının 1 milyon 500 bin liralık ziynet eşyalarını ele geçirdi. Polisin çalışmaları sürerken, bu kez Bakırköy'de 26 yaşındaki bir kadın, 250 bin lira değerinde altını poşete koyup kendisini "Polisim" diye tanıtan zanlıya teslim etti. Genç kadın şikayetçi oldu. Emniyet güçleri, kimliğini kısa sürede tespit ettikleri dolandırıcı Ömer E.'yi gözaltına aldı. Ömer E. tutuklanarak cezaevine gönderildi.