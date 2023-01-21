Sahte savcıya 900 bin lira kaptırdı

Bu operasyon sırasında evindeki nakit paraların güvende olması gerektiğini aktaran dolandırıcı E.K.'yı ikna etmeyi başardı. Bir süre sonra eve bir adam geldi E.K. evde ne kadar parası varsa bir poşete koyup sözde savcının yönlendirdiği kişiye teslim etti. Tam 900 bin lirasını elleriyle teslim eden E.K. çok geçmeden dolandırıldığını anladı.