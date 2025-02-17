Sahte senet ve şantajla 17 milyonluk vurgun

Ankara'da vatandaşları sahte senetlerle borçlandıran ve tehdit şantaj yoluyla zorla para tahsil eden suç çetesine darbe vuruldu. Başsavcılığın talimatıyla Ankara Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından düzenlenen eş zamanlı operasyonda 5 şüpheli yakalandı. Şüpheliler, kurdukları tezgâhla sahte senetler düzenleyerek zor duruma düşürdükleri 4 kişinin paralarını tehdit ve şantajla aldı. Yüksek faizle verdikleri paraları katlayan şüpheliler, mağdurlardan tam 17 milyon lira elde etti. Aramalarda, 3 adet ruhsatsız silah ele geçirildi. Silahlar arasında, yalnızca 2 mermi alan ve "anahtarlık silahı" olarak bilinen suikast için tasarlanmış özel bir silahın bulunması dikkat çekti.