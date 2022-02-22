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Giriş Tarihi: 22.2.2022 10:51 Son Güncelleme: 22.2.2022 10:54

Sahte senetle 2 milyon 350 bin liralık vurgun

ZİYA RAMOĞLU ZİYA RAMOĞLU
Sahte senetle 2 milyon 350 bin liralık vurgun

Adana’da sahte imzalarla hazırlattıkları senetleri icraya verip, bu yöntemle 8 kişiyi tam 2 milyon 350 bin lira dolandırdığı iddia edilen 4 kişi, polisin düzenlediği operasyonda yakalandı.

Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne bağlı Mali Büro Amirliği ekipleri, sahte senetler üzerinden gerçekleştirilen icralar sonrası 8 kişinin ardı ardına dolandırılması üzerine harekete geçti. Polis, söz konusu olaylarla ilgili olarak 4 şüphelinin ismine ulaştı.

2.3 MİLYON LİRA ÇARPTILAR

Zanlıların, çeşitli yollardan borçlandırdıkları kişilerin imzalarını taklit edip, onlar adına yüklü miktarda senetler hazırlattıkları, sonra da bunları kendileriyle ortak hareket eden avukatlar aracılığıyla 'icra takibi' başlattıkları bilgisine ulaşıldı. Şebekenin, bu yöntemle de 8 kişiyi tam 2 milyon 350 bin lira dolandırdığı ortaya çıktı. Şüpheliler, polisin şafak vakti düzenlediği eş zamanlı şok baskınlarla kıskıvrak yakalandı; ev ve işyerleri didik didik arandı. Zanlıların emniyetteki sorgusu da sürüyor.

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Sahte senetle 2 milyon 350 bin liralık vurgun
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