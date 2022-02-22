Sahte senetle 2 milyon 350 bin liralık vurgun

Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne bağlı Mali Büro Amirliği ekipleri, sahte senetler üzerinden gerçekleştirilen icralar sonrası 8 kişinin ardı ardına dolandırılması üzerine harekete geçti. Polis, söz konusu olaylarla ilgili olarak 4 şüphelinin ismine ulaştı.

2.3 MİLYON LİRA ÇARPTILAR



Zanlıların, çeşitli yollardan borçlandırdıkları kişilerin imzalarını taklit edip, onlar adına yüklü miktarda senetler hazırlattıkları, sonra da bunları kendileriyle ortak hareket eden avukatlar aracılığıyla 'icra takibi' başlattıkları bilgisine ulaşıldı. Şebekenin, bu yöntemle de 8 kişiyi tam 2 milyon 350 bin lira dolandırdığı ortaya çıktı. Şüpheliler, polisin şafak vakti düzenlediği eş zamanlı şok baskınlarla kıskıvrak yakalandı; ev ve işyerleri didik didik arandı. Zanlıların emniyetteki sorgusu da sürüyor.