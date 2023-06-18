Sahte senetle icra iddiası yargıya taşındı

İstanbul'da 5 yıl önce vefat eden turizmci Erol Türköz, 100 milyonluk mirasını 11 ve 12 yaşındaki kızlarına bıraktı. Dede Atilla Türköz'ün ise sahte senet planı yaparak mirasın torunlarına ve gelinine gitmesini önlemeye çalıştığı iddia edildi. İstanbul Ticaret Mahkemesi ile İstanbul İcra Mahkemesi'ne yansıyan dava dosyasındaki detayları göre süreç şöyle gelişti: 2018'de vefat eden turizmci Erol Türköz, değeri 100 milyon TL'yi aşan mirasını 11 ve 12 yaşındaki kızlarına bıraktı. Bir süre önce boşanan çiftin iki kızının velayeti de eski eşi Çiğdem G.'ye verilmişti. Erol Türköz'ün vefatından bir ay sonra babası Atilla Türköz, iddiaya göre mirasın eski gelinine gitmesini önlemek için sahte senet planı yaptı. 2 milyon TL ve 7 milyon TL bedelli sahte senetler hazırladığı öne sürülen baba, bu senetler üzerinden, ölen oğlu ve şirketini icraya verdi. Durumdan haberdar olan Çiğdem G., adliyenin yolunu tuttu. Çiğdem G., borçları olmadığının tespiti, icra takibinin durdurulması ve senetlerin iptal edilmesi için karşı dava açtı. Çiğdem G. ve çocukları ayrıca, senet alacaklısı olarak görünün dede Atilla Türköz ve diğer oğlu Emre Türköz hakkında, 'nitelikli dolandırıcılık' ve 'evrakta sahtecilik' suçlaması savcılığa şikayette bulundu. Suç duyurusu dilekçesinde, kayınpederinin 'oğlumun borcu vardı' iddiasının doğru olmadığını kaydeden Çiğdem G., eski eşinin yıllardır babasıyla konuşmadığını, kendisinden borç almaya ihtiyacı bulunmadığının aktardı. Çiğdem G., ölen eski eşinin, sözde senedin imzalandığı tarihte açık kalp ameliyatı olduğunu anlatarak, senetteki imzanın da sahte olduğunu bildirdi. Adli Tıp, senetteki imzanın gerçek bir imza olduğunu raporladı. Mahkeme, senetlerdeki imzanın ölen turizmci Erol Türköz'ün kendi el ürünü olup olmadığının belirlenmesi için 5 kişilik tarafsız bir bilirkişi heyetinin incelemesine karar verdi.