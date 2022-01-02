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Giriş Tarihi: 3.1.2022

Sahte senetle tezgâh kurdu

ÖMER ÇETİN ÖMER ÇETİN
Sahte senetle tezgâh kurdu

Ankara'da, icra avukatlığı yapan Osman Gökmen'in "pencere" yöntemiyle boş senetlere attırarak yaptığı 250 milyon liralık vurgunun mağdurlarına SABAH ulaştı

Gölbaşı'da gayrimenkul işiyle uğraşan İbrahim Köşker (32), e-Devlet'e gelen bildirimle hayatının şokunu yaşadığını belirterek, "2017'de Mehmet Nuri Besleyen isimli kişi adına 2.5 milyon liralık senette imzamın olduğunu öğrendim. İcra işlemi başlatan ise avukat Osman Gökmen. Mal varlığını başkasına kaydırarak güvenceye alabildim. Büyük tezgah var" diye konuştu.
Çay ocağı işleten Mehmet Kaynamazoğlu ise, paraya sıkışması üzerine Halit Özcan'dan 35 bin lira talep edince büyük mağduriyet yaşadığını belirterek, "Senedi babam Musa Kaymazoğlu imzaladı. Özcan, senette oynama yaparak 35 bin euro'ya çevirmiş. Avukat Gökmen icra başlattı, geçimimizi sağladığımız dolmuşu otoparka çektirdi. Ailemizin 4 milyon liralık mal varlığına haciz tedbiri koyduran avukat Gökmen, bizi tehdit etti. Tehditler nedeniyle çocuklarımızı bir süre okula gönderemedik" dedi.

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Sahte senetle tezgâh kurdu
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