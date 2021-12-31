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Giriş Tarihi: 31.12.2021 16:55

Sahte senetlerle 250 milyon vurgun yapan avukat gözaltına alındı

İHA
Sahte senetlerle 250 milyon vurgun yapan avukat gözaltına alındı

Mağdurlarını senetlerde hazırladıkları özel bir yöntemle dolandıran ikisi avukat beş kişi gözaltına alındı. Şahısların bu yöntemlerle yaklaşık 250 milyon liralık vurgun yaptığı öğrenildi.

Ankara Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, aralarında avukat O.G. isimli şahsın olduğu 5 kişiyi, 1 yıllık süren teknik ve fiziki takip sonrası eş zamanlı operasyonla gözaltına aldı. Gözaltına alınan diğer şüpheliler, mal varlığı yüksek vatandaşlara özel bir kağıttan yapılan sahte senetlerle icra takibi başlatarak yaklaşık 250 milyon liralık vurgun yaptığı kaydedildi. Şüphelilerin ev ve ofislerine yapılan aramalarda çok sayıda silah, senet ve sahte belge hazırlamaya yönelik kullanılan elektronik materyal de ele geçirildi.

Edinilen bilgilere göre şahıslar, mağdurlara bir evrak imzalatırken imza kısmına açtığı pencere sistemi ile kesilerek altına yerleştirdiği senetleri imzalattırdıkları öğrenildi. Kullandıkları pencere yöntemi ile bir mağdurun imzaladığı 3 ayrı senetten 15 milyon Euro icra takibi başlattıkları kaydedildi.

MAĞDURLAR İNTİHARIN EŞİĞİNE GELDİ
Pencere yöntemi ile imzalattırdıkları senetler Ankara Bölge Kriminal Polis Laboratuvarı Müdürlüğü'nde özel bir uygulama ile incelenen senetlerin pencere yöntemi ile imzalatıldığı ortaya çıktı. Edinilen bir diğer bilgiye göre, icra takibinin başlaması ile mal varlığı donan çok sayıda mağdurun ticari hayatının bittiği ve bazı mağdurların intiharın eşiğine geldiği öğrenildi.

ULUSLARARASI NUMARALARDAN ARAYARAK TEHDİT ETTİLER
Senetlerde milyonluk ücretlerin alacaklısı olarak görünen şüphelilerin birçok suçtan kayıtlarının olduğu ve ticari hayattan uzak olduğu kaydedildi. Süreci organize eden avukatların icra takibinin başlaması ile uluslararası numaralardan mağdurlar aranarak uzlaşma sağladığı ve bazı mağdurların çocukları ve aileleri üzerinden tehdit edildiği iddia edildi.

CEPHANE GİBİ AVUKATLIK BÜROSU
Mağdurlarını, senetlerin üzerine yaptıkları özel bir uygulama ile dolandırdığı iddia edilen 5 şahsın ikamet ettiği evlerine ve avukatlık ofisine yapılan aramalarda; birçok mağdura ait senet ve çek koçanı, 4 adet ruhsatsız tabanca, kimlik, sürücü belgesi gibi belgeleri basmaya yarayan elektronik cihaz ve çok sayıda kılıç, balta ele geçirildiği kaydedildi.

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Sahte senetlerle 250 milyon vurgun yapan avukat gözaltına alındı
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