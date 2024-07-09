Sahte sertifika düzenleyen çeteye operasyon

Ankara'da Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında 34 şüphelinin vatandaşlara MEB onaylı olduğu söylenen sahte sertifikalar düzenleyip bu sertifikalar ile dükkan açıp, iş bulabilecekleri vaadiyle dolandırıcılık yaptıkları belirlendi. Şüphelilerin

sertifikaların hazırlanması için düzenlenecek kimlik kartları içinde farklı ücretler talep ettiği, bu ücretlerin ise 10-20 bin tl arası olduğu tespit edildi.

ÖDEME YAPMAK İSTEMEYENLERİ TEHDİT ETTİLER

Dolandırıldığını fark eden ve ödeme yapmak istemeyen vatandaşları hukuk departmanından aradıklarını söyleyen şüphelilerin, ödeme yapmamaları durumunda haklarında icra takibi başlatacaklarını söyleyerek tehdit ettikleri belirlendi. Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda 34 şüpheliye eş zamanlı operasyon düzenlendi.

SAHTE BELGELER ELE GEÇİRİLDİ

Düzenlenen operasyonda 32 şüpheli yakalanırken, evlerinde yapılan aramalarda çok sayıda sahte kimlik, sahte sertifika ve kayıtlı belgeler ele geçilirdi. Firari 2 şüphelinin ise yakalanmasına yönelik çalışmaların devam ettiği öğrenildi.