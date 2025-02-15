Sahte serum hortumu ile dilencilik yapan kadını zabıta yakaladı

Zabıta ekipleri tarafından durdurulan şüpheli kadın bebek arabası içinde sahte serum hortumu ile dilencilik yaptığı tespit edildi. Dilencilik yaptığı tespit edilen kadın hakkında yasal işlem başlattı.

Olay, 13 Şubat Perşembe günü Sultangazi'de kurulan halk pazarında meydana geldi. Bebek arabasında gezdirdiği küçük çocuğunun kanser olduğunu söyleyen bir kadın, pazar yerindeki insanlardan para isterken fark edildi. Durumu fark eden zabıta ekipleri, kadını durdurarak bebek arabasını kontrol etti. Bebek arabasındaki çocuğun yanında sahte serum hortumu bulan zabıta ekipleri, çevredeki vatandaşları para vermemeleri yönünde uyararak kadın hakkında idari işlem başlattı.