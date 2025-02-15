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Giriş Tarihi: 15.2.2025 17:19 Son Güncelleme: 15.2.2025 17:53

Sahte serum hortumu ile dilencilik yapan kadını zabıta yakaladı

İstanbul Sultangazi’de pazarda bebek arabasında dolaştırdığı çocuğunun kanser olduğunu söyleyerek insanlardan para isteyen kadın zabıtaların dikkatinden kaçamadı.

Mustafa KAYA Mustafa KAYA
Sahte serum hortumu ile dilencilik yapan kadını zabıta yakaladı

Zabıta ekipleri tarafından durdurulan şüpheli kadın bebek arabası içinde sahte serum hortumu ile dilencilik yaptığı tespit edildi. Dilencilik yaptığı tespit edilen kadın hakkında yasal işlem başlattı.

Olay, 13 Şubat Perşembe günü Sultangazi'de kurulan halk pazarında meydana geldi. Bebek arabasında gezdirdiği küçük çocuğunun kanser olduğunu söyleyen bir kadın, pazar yerindeki insanlardan para isterken fark edildi. Durumu fark eden zabıta ekipleri, kadını durdurarak bebek arabasını kontrol etti. Bebek arabasındaki çocuğun yanında sahte serum hortumu bulan zabıta ekipleri, çevredeki vatandaşları para vermemeleri yönünde uyararak kadın hakkında idari işlem başlattı.

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Sahte serum hortumu ile dilencilik yapan kadını zabıta yakaladı
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