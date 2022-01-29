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Giriş Tarihi: 29.1.2022 17:11 Son Güncelleme: 29.1.2022 17:17

Sahte sigara ve alkol için bandrol basan grafikere Jandarmadan suçüstü

MUSTAFA KAYA MUSTAFA KAYA
Sahte sigara ve alkol için bandrol basan grafikere Jandarmadan suçüstü

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince düzenlenen bir operasyonla; sigara ve alkol ürünlerinde bulunan TAPDK bandrolünün birebir kopyasını tasarlayarak kaçakçılara pazarlayan (Y.A.) isimli bir şahıs suçüstü yakalandı. Zeytinburnu'ndaki imalathanesinde yapılan aramalarda; (3) milyon sahte TAPDK bandrolü, baskı makinası ve çok sayıda baskı malzemesi ele geçirildi. (Y.A.), ifadesinin alınmasının ardından adli makamlara sevk edildi.

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılıkla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri; (Y.A.) isimli bir şahsın, sigara ve alkollerde kullanılan TAPDK bandrollerinin sahtesini tasarlayarak, başta İstanbul olmak üzere çeşitli illerde bağlantılı olduğu kişilere pazarladığı bilgisini aldı. Yapılan istihbari çalışmalar ve fiziki takip neticesinde; (Y.A.)'nın esas mesleğinin grafikerlik olduğu, sahte bandrolleri Zeytinburnu'nda bulunan bir iş merkezinde imal ettiği tespit edildi.

ELE GEÇİRİLEN EN YÜKSEK SAHTE BANDROL

Operasyon için düğmeye basan Jandarma ekipleri; söz konusu iş merkezine baskın düzenledi ve (Y.A.) suçüstü yakalanarak gözaltına alındı. Matbaaya dönüştürülmüş işyerinde yapılan aramalarda; (3) milyon sahte TAPDK bandrolü, baskı makinası ve çok sayıda baskı malzemesi ele geçirildi. Ele geçirilen bandrollerin Jandarma birimleri tarafından bu zamana kadar yakalanan en yüksek miktar olduğu belirlendi.

MOR IŞIKTA BİLE SAHTE OLUP OLMADIĞI BELLİ OLMUYOR

Söz konusu sahte bandrollerin Jandarma'da yapılan incelemesinde; orjinalleriyle birebir aynı olduğu, mor ışık cihazı altında bile gizli sembollerin gözle görülebilir hale geldiği, bandrollerin ancak uzman kişilerce sahte olup olmadığının belirlenebileceği ifade edildi.

Yakalanan (Y.A.), ifadesinin alınmasının ardından adli makamlara sevk edilirken, bağlantıda olduğu kişilerin tespitine yönelik çalışmalar devam ediyor.

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Sahte sigara ve alkol için bandrol basan grafikere Jandarmadan suçüstü
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