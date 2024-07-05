Sahte silah ruhsatı operasyonu

İstanbul Emniyeti koordinesinde İstanbul ve Bartın'da çok sayıda adrese eşzamanlı operasyon yapıldı. Operasyonlarda 8 kişi yakalanarak gözaltına alınırken; 4 tabanca, bir yivsiz tüfek, 850 mermi ve 6 silah ruhsatı ele geçirildi. Yapılan incelemelerde; İstanbul'da bulunan bir kamu hastanesinde ilk defa silah ruhsatı almak için sağlık raporuna başvuran bazı kişilere, hastane güvenlik görevlilerinin aracılığıyla kendilerine ait olmayan eski tarihli silah ruhsatı fotokopilerinden yararlanılarak "Yenileme Ruhsatı" almak üzere sağlık raporlarından olumlu sonuç almaları için kolaylık sağlandığı saptandı.