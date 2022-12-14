14 ilde eş zamanlı operasyon: Sahte tapu şebekesi çökertildi

İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, suç işlemek amacıyla örgüt kurma, resmi belgede sahtecilik, kişisel verileri hukuka aykırı olarak elde edilmesi ve kullanılması, nitelikli dolandırıcılık, suçtan kaynaklanan mal varlığını aklama suçlarına karışan şebekeyi tespit etti. Şüphelilerin sahte banka dekontu ile araç dolandırıcılığı, sahte kimlikler ile tapu ve değerli saat dolandırıcılığı yaparak 28 kişiyi yaklaşık 30 milyon lira dolandırdığı belirlendi.