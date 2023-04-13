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Giriş Tarihi: 13.4.2023 12:11 Son Güncelleme: 13.4.2023 13:32

Sahte TOGG sitesi mağdurları artıyor

Yerli ve milli araç TOGG'u almak için ön kayıt yaptırmak isteyen ancak sahte site üzerinden kayıt yaptığını fark eden çok sayıda vatandaş İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu. Bu isimlerden biri olan Furkan K., "togg.satisonbasvuru.com" isimli sahte site üzerinden aldığı IBAN'a 60 bin lira gönderdi. IBAN'ın Mehmet Ali Ç. isimli bir vatandaşa ait olduğunu fark eden ve 60 bin lirasını geri istemesine rağmen alamayan Furkan K. savcılığa suç duyurusunda bulunarak dolandırıcıların bulunup cezalandırılmasını talep etti.

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Sahte TOGG sitesi mağdurları artıyor

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatı sonrası üretimine başlanan yerli ve milli araç TOGG'un tanıtımının ardından ön sipariş sırasında dolandırıcıların yeni taktik geliştirdiği ortaya çıktı. Türkiye'nin yerli otomobili TOGG marka arabayı satın almak amacıyla ön kayıt başvurularının açılması ile ön kayıt yapmak isteyen vatandaşları dolandırmak amacıyla sahte bir site kuruldu.

SAHTE SİTE ÜZERİNDEN DOLANDIRICILIK

Furkan K., isimli vatandaş internet arama motoruna 26 Mart tarihinde TOGG marka araç alımı yapmak için ilgili kuraya katılabilmek adına 'TOGG başvuru' yazdığını karşına 'TOGG ön sipariş vermek için tıklayın' şeklinde bir sitenin çıktığı ve ön sipariş yaptığını söyledi. "togg.satisonbasvuru.com" isimli sitede yaptığı işlemlerin ardından beklemeye başladığını söyleyen Furkan K., kura sırasında bir yanlışlık olduğunu düşünerek IBAN bilgilerini kontrol etti.

5 LİRALIK HAVALEYLE PARASINI İSTEDİ

IBAN bilgilerinde alıcının Mehmet Ali Ç., isimli bir vatandaş olduğunu fark eden Furkan K., bankayla iletişime geçerek parasının iadesini talep etti ancak bankadan ret cevabı aldı. Dolandırıldığını anlayan vatandaş İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına gelerek suç duyurusunda bulundu. Şik&acirc;yet dilekçesinde söz konusu IBAN'a 5 lira göndererek açıklama kısmına parasını iade etmelerini istediğini ancak herhangi bir dönüş olmadığını belirten Furkan K., mağdur olduğunu belirtti.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Mağdur vatandaş dilekçesinin devamında bankadan yaptığı araştırmada parayı gönderdiği hesaptan 60 bin lirasının 20 bin lira şeklinde 3 transferle İzmit şubesindeki başka bir hesaba aktarıldığını ifade etti. Şikâyet üzerine İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı olayla ilgili soruşturma başlattı.

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Sahte TOGG sitesi mağdurları artıyor
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