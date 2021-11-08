Sahte vekaletnamelerle rehinli araçları çaldı

İstanbul'da bir kişi; Tuzla İlçesi'ne bağlı Yayla Mahallesi'nde bulunan bir yediemin otoparkından sahte vekaletnameler kullanarak hacizli yakalama kararı nedeniyle bağlı olan rehinli iki tır ve bir tır dorsesini çaldı. B.T. (26) isimli şüpheli kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelinin Kartal İlçesi Karlıktepe Mahallesi'nde bulunan adresinde yapılan aramalarda; farklı isimlere ait üç sahte kimlik belgesi, 14 sahte vekaletname, üç dolu senet, bir senet karnesi, çok sayıda banka dekontu ve rehin sözleşmesi, çok sayıda farklı içeriklerde evrak ele geçirildi. "Resmi Belgede Sahtecilik" ve "Oto Hırsızlığı" suçlarından ötürü adliyeye sevk edilen şüpheli tutuklandı.