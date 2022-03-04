Sahte “Vergi Memuru” çetesi çökertildi! ’Tebligat var’ diyerek borç senetleri imzalattılar

Operasyonu İstanbul Emniyeti'ne bağlı Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Polisleri düzenledi. Emniyeti harekete geçiren soruşturma peş peşe yapılan şikayetlerle açıldı. Şikayetçi olan mağdurlar, adreslerine gelen bazı kişilerin kendilerini "Vergi Memuru" olarak tanıttıklarını, bazı tebligatlar getirdiklerini ve "Teslim Alındı Belgesi" olarak gösterdikleri bazı evraklara imza atılmasını istediklerini söyledi. İddialara göre mağdurlara "Bu kutucuğa imza atmanız gerekiyor" diyen sahte "Vergi Memuru" dolandırıcılar, mağdurlara boş kağıtlar ve senetler imzalattı.

9 ÇETE ÜYESİ DE YAKALANDI

Söz konusu senetleri başka bir evrağın içerisine saklayarak görünmesini engelleyen ve sadece imza kısımlarının görünmesini sağlayan dolandırıcılar, daha sonra senetleri İcra Daireleri üzerinden işleme koydurdu. Dolandırıcıların, 5 mağdura toplamda beş milyon 370 bin liralık borç senetleri imzalattıkları tespit edildi. 9 çete üyesinin de kimliği kısa süre içerisinde belirlendi. İstanbul, Ankara ve Ağrı'da düzenlenen şafak operasyonuyla haklarında gözaltı kararı verilen dokuz şüpheli de yakalanarak gözaltına alındı ve çete üyeleri İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'ne getirildi.