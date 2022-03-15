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Giriş Tarihi: 15.3.2022 09:18 Son Güncelleme: 15.3.2022 09:25

Sahte Vergi Memuru” çetesine 7 tutuklama

EMİR SOMER EMİR SOMER
“Sahte Vergi Memuru” çetesine 7 tutuklama

İstanbul’da adreslerine gittikleri kişilere kendilerini “Vergi Memuru” olarak tanıtan ve “Tebligatınız var” diyerek “Teslim Alındı Belgesi” olarak gösterdikleri borç senetlerini imzalatan 9 kişilik çete, İstanbul Emniyeti Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından operasyonla çökertilmişti. Beş mağdura beş milyon 370 bin liralık borç senetleri imzalattıkları ve senetleri İcra Daireleri üzerinden işleme koydurdukları tespit edilen çetenin 7 üyesi tutuklandı.

Operasyonu İstanbul Emniyeti'ne bağlı Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Polisleri geçtiğimiz hafta düzenlemişti. Emniyeti harekete geçiren soruşturma peş peşe yapılan şikayetlerle açıldı. Şikayetçi olan mağdurlar, adreslerine gelen bazı kişilerin kendilerini "Vergi Memuru" olarak tanıttıklarını, bazı tebligatlar getirdiklerini ve "Teslim Alındı Belgesi" olarak gösterdikleri bazı evraklara imza atılmasını istediklerini söyledi. İddialara göre mağdurlara "Bu kutucuğa imza atmanız gerekiyor" diyen sahte "Vergi Memuru" dolandırıcılar, mağdurlara boş kağıtlar ve senetler imzalattı. Söz konusu senetleri başka bir evrağın içerisine saklayarak görünmesini engelleyen ve sadece imza kısımlarının görünmesini sağlayan dolandırıcılar, daha sonra senetleri İcra Daireleri üzerinden işleme koydurdu.

İstanbul'da 'Sahte Vergi Memuru' çetesine operasyon! 7 tutuklama

"KUTUCUK" YÖNTEMİNİ UYGULADILAR

Dolandırıcıların, beş mağdura toplamda beş milyon 370 bin liralık borç senetleri imzalattıkları tespit edildi. Dokuz çete üyesinin de kimliği kısa süre içerisinde belirlendi. Çetenin bir üyesi olan, daha önceden avukatlık yaptığı ortaya çıkan B.Ö.'nün "Kutucuk" yöntemiyle mağdurların imzasını alarak hazırladığı senetleri işleme koydurduğu ve dolandırıcılık suçunu işlediği saptandı. İstanbul, Ankara ve Ağrı'da düzenlenen şafak operasyonuyla haklarında gözaltı kararı verilen dokuz şüpheli "Suç İşlemek Amacı ile Örgüt Kurmak, Yönetmek veya Üye Olmak" ve "Nitelikli Dolandırıcılık" suçlarından yakalanarak gözaltına alındı. Çetenin üyeleri İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'ne getirildi ve yasal işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Yedi şüpheli tutuklanarak cezaevine yerleştirildi.

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“Sahte Vergi Memuru” çetesine 7 tutuklama
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