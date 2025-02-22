Sahte yatırım danışmanlığı ile 55 milyon liralık vurgun: Kırşehir polisi dolandırıcılık çetesini çökertti

Kırşehir İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele ekipleri, aylar süren titiz takibin ardından Kırşehir merkezli İstanbul, Mersin, Kayseri ve Şanlıurfa'da eş zamanlı operasyon düzenleyerek suç örgütünü çökertti. Operasyonlar kapsamında 9 kişi tutuklandı.

PARAVAN ŞİRKETLER İLE MİLYONLAR AKLANDI

Soruşturma kapsamında yapılan teknik ve mali incelemelerde, çetenin banka ve kripto cüzdan hesaplarında 55 milyon TL'lik işlem hacmi tespit edildi. Şüphelilerin, yatırım vaadiyle kandırdıkları mağdurları kendi yönettikleri sahte platformlara yönlendirdiği, ardından paravan şirketler aracılığıyla paraları akladığı belirlendi. Kırşehir Emniyeti tarafından 4 farklı şehirde düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 12 şüpheli gözaltına alındı. Baskınlarda 13 cep telefonu, 14 SIM kart, 3 dizüstü bilgisayar, 2 hard disk olmak üzere toplam 32 dijital materyale el konuldu.

Adliyeye sevk edilen şüphelilerden: R.S, M.K, E.D, A.Ç, A.B.B, R.A, A.D, O.K, B.Ç tutuklandı. D.Ş ve M.A adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Çete üyelerinden 1 kişinin ise daha önceden tutuklanmış olduğu öğrenildi. Kırşehir Emniyet Müdürlüğü, vatandaşları internet üzerinden yapılan "kolay kazanç" tuzaklarına karşı uyararak dikkatli olmaları gerektiğini belirtti.