Sahteci jandarmaya yakalandı

Gaziantep İl Jandarma Komutanlığınca, yapılan takip ve istihbari çalışmalar sonucu; Şehitkâmil ilçesinde Z.P. isimli şahsın deposunda piyasaya sürülmek üzere satışa hazır sahte zeytinyağı olduğunu tespit edilince operasyon düzenlendi. Depoda yapılan aramada piyasa değeri yaklaşık 583 bin 200 TL olan bin 296 litre sahte zeytinyağı ele geçirildi.

Operasyonda yakalanan Z.P. isimli şüpheli şahıs hakkında gerekli yasal işlemler başlatılırken Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri tarafından gerekli numuneler alınarak sahte ürünlere el konuldu.