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Giriş Tarihi: 20.1.2024 12:40 Son Güncelleme: 20.1.2024 13:13

Sahtecilere Jandarmadan şok baskın

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince; sahte bandrollü sigara ve kağıdı üretilen bir imalathaneye operasyon düzenlendi. Adeta imalathaneye çevrilen depoda 900 bin adet basılı sigara ve 12 adet makine ele geçirildi.

Mustafa KAYA Mustafa KAYA
Sahtecilere Jandarmadan şok baskın

Operasyonda; 10 adet sigara kâğıdı basma makinası, 2 adet kâğıt kesme makinası, 900 bin adet basılmış sigara kâğıdı ve sigara kâğıdı basmada kullanılan çeşitli materyal ele geçirildi. Yakalanan M.Ç., N.K. ve M.A. isimli şüpheli şahıslar, ifadelerinin alınmasının ardından adli makamlara sevk edildi.

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri; M.Ç., N.K. ve M.A. isimli şahısların, Bayrampaşa ilçesinde bulunan ve merdiven altı olarak tabir edilen bir depoda, sahte bandrollü sigara ve kâğıdını üreterek piyasaya sürdüğü bilgisini aldı.

Yapılan istihbari çalışmalar ve fiziki takip neticesinde; şüphelilerin kurmuş oldukları düzenek ile sahte bandrollü sigara ürettikleri, sözde imalathanenin yeri tespit edildi.

RESMEN İMALATHANE KURMUŞLAR

Söz konusu imalathaneye operasyon düzenlendi. Operasyonda; 10 adet sigara kâğıdı basma makinası, 2 adet kâğıt kesme makinası, 900 bin adet basılmış sigara kâğıdı ve sigara kâğıdı basmada kullanılan çeşitli materyal ele geçirildi.

Ele geçirilen 900 bin adet sahte bandrollü sigaranın piyasaya sürülmesi engellenirken, yakalanan şahıslar, ifadelerinin alınmasının ardından adli makamlara sevk edildi.

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Sahtecilere Jandarmadan şok baskın
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