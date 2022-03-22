Şüpheli suçüstü yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelinin bilgisayarının içerisinden sahte "Polis" ve sahte "Asker" kimlikleri başta olmak üzere farklı kamu kurumlarının kimlik tasarımlarının çizimleri de ele geçirildi.









Sahtecilere peş peşe suçüstü! Sahte Covid-19 ilaçlarıyla yakalandılar... | Video







Ümraniye İlçesi'ndeki bir iş yerinde sahte ilaç kutularının ve bandrollerinin basımının yapıldığı ve sahte ilaç kutularının imal edildiği tespit edildi. Adreste altı kişi yakalandı. Yapılan aramalarda; farklı markalara ait 12 bin 585 adet sahte ilaç kutusu ele geçirildi. İş yeri Ümraniye İlçe Zabıta Müdürlüğü Ekipleri tarafından mühürlendi.