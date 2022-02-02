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Giriş Tarihi: 2.2.2022 11:11 Son Güncelleme: 2.2.2022 11:16

Sahtecilere üç operasyon! Sahte ilaçlarla yakalandılar

EMİR SOMER EMİR SOMER
Sahtecilere üç operasyon! Sahte ilaçlarla yakalandılar

İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Polisleri; üç farklı sahtecilik operasyonunda 5 kişiyi gözaltına aldı. 75 bin 725 adet Covid-19 tedavisinde kullanılan ilaç markalarına ait sahte ve boş ilaç kutusu, 250 adet Covid-19 tedavisinde kullanılan ilaçlara ait dolu ve sahte ilaç kutusu ele geçirildi.

İstanbul Emniyeti'ne bağlı Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Polisleri; peş peşe üç farklı "Sahtecilik" operasyonu düzenledi. Bir kişinin Maltepe İlçesi'nde bulunan bir iş yerinde farklı belediye ve kamu kurumlarının sahte mühür ve kaşelerini hazırlayarak binaların Elektrik Tesisatı Projeleri'ne belediyeler onay vermiş gibi hazırladığı ve satarak haksız kazanç sağladığı tespit edildi. Sahte mühür ve kaşeleri bastığı saptanan şüpheli gözaltına alındı. İş yerinde yapılan aramalarda çeşitli belediye ve kamu kurumları başta olmak üzere 203 adet sahte kaşe ve sahte mühür ele geçirildi. Şüpheli "Adli Kontrol" kararıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.



SAHTE MÜHÜRLE SAHTE İKAMET İZNİ BASILMIŞ...

İkinci operasyon İstanbul'un Bahçelievler İlçesi'nde düzenlendi. Sahte kimlikler ve sahte ehliyetler başta olmak üzere her türlü resmi belgenin sahtesini hazırlayan ve satan bir kişi yakalandı. Sahte belge imalatında kullanılan bilgisayar, renkli yazıcı ve tarayıcı ile yeni ve eski kimlik hazırlanmasında kullanılan çok sayıda boş suret, hologram ve İçişleri Bakanlığı'nın mührü bulunan şeffaf belgeler, sahte pasaport ve sahte aile cüzdanı yapımında kullanılmak üzere hazırlanmış bordo renkli deri malzemeler ele geçirildi. Adreste ayrıca basılmış iki adet sahte Göç İdaresi İkamet İzin Kimliği, iki adet sahte Kalfalık Belgesi ve sahte belge imalatında kullanılmak üzere çok sayıda laminasyon filmi ele geçirildi. Şüpheli tutuklandı.



BASIM MAKİNELERİ İLE YAKALANDILAR

Son operasyon ise Zeytinburnu İlçesi'ndeki bir iş yerine düzenlendi. Sahte ilaç kutularının basımının yapıldığı adreste yapılan aramalarda; üç etiket-barkod kesim ve basım makinesi, iki etiket-barkod yazıcısı, 35 adet sahte ilaç kutusu yapımında kullanılan matbaa kalıbı, 75 bin 725 adet Covid-19 tedavisinde kullanılan ilaç markalarına ait sahte ve boş ilaç kutusu, 87 bin 500 adet sahte prospektüs ve 250 adet Covid-19 tedavisinde kullanılan ilaçlara ait dolu ve sahte ilaç kutusu ele geçirildi. Adreste ayrıca 2 bin 250 adet sahte içki bandrolü, 500 adet sahte İngiliz Pulu, 100 adet sahte para hologramı, 500 adet sahte bandrol, 100 adet spor kulüplerine ait sahte ürün bandrolü bulundu. 3 şüpheli gözaltına alındı.

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Sahtecilere üç operasyon! Sahte ilaçlarla yakalandılar
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